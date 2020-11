EC-Heimspiel fällt aus

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim ist an diesem Wochenende nur am Sonntag im Einsatz. Das Spiel an diesem Freitag gegen die die Bayreuth Tigers fällt aus. Der Grund: Ein Akteur der "Tiger" ist an Corona erkrankt. Auf Anordnung des örtlichen Gesundheitsamtes befindet sich die komplette Mannschaft in Quarantäne. Um wen es sich im Team des ehemaligen Bad Nauheimer Trainers Petri Kujala handelt, teilte der Verein aus Bayern nicht mit. Der Spieler habe zwar leichte Symptome, es gehe ihm aber den Umständen entsprechend gut. Somit bleibt den "Roten Teufel" nur eine Begegnung - doch diese hat es durchaus in sich. Am Sonntag (18.30) gastieren die Badestädter im Derby bei den Kassel Huskies.

Nach dem ersten Doppelspieltag gab es aufgrund des leistungsmäßigen Zick-Zack-Kurses (6:3 gegen Bietigheim, 1:7 in Ravensburg) einige Diskussionen beim EC. "Trotz der deutlichen Niederlage in Ravensburg war das aber kein Weltuntergang", sagt EC-Geschäftsführer Andreas Ortwein, der eine plausible Erklärung für das Debakel hat. "Nach der guten Vorbereitung und dem Sieg gegen Bietigheim waren wir vielleicht etwas zu leichtfertig in die Partie gegangen", glaubt Ortwein.

Mag sein, aber auf jeden Fall muss jetzt in Kassel die richtige Antwort von der Mannschaft kommen. Das hat Trainer Hannu Järvenpää seinem Team auch in einer Ansprache innerhalb der Woche deutlich klar gemacht. "Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen", fordert der Finne, für den der schwache Auftritt in Ravensburg vor allem mentale Gründe hatte.Ähnlich wie Bad Nauheim hatte auch Bayreuth zum Auftakt eine kleine Berg- und Talfahrt (3:2 in Weißwasser, 1:4 gegen Crimmitschau) erlebt. Für Trainer Petri Kujala war das allerdings keine Überraschung. "Wir hatten durch die Corona-Pandemie nur eine kurze Vorbereitungszeit und man hat einfach gemerkt, dass die Abläufe noch nicht automatisiert sind", sagt der Finne, der sich nach eigenem Bekunden auf seine "Rückkehr" nach Bad Nauheim und das Zusammentreffen mit seinem finnischen Kollegen Hannu Järvenpää gefreut hätte. Doch dann folgte die Absage.

Beim EC Bad Nauheim konzentriert man sich bereits auf das Hessenderby am Sonntag in Kassel. Ohne Zuschauer fehlt zwar die richtige Derbystimmung, deshalb sollen die notwendigen Emotionen auch von der Wechselbank in die Partie hinein getragen werden. "Das wird für uns eine ganz schwere Aufgabe. Nach der Auftaktniederlage in Frankfurt wollen die Huskies keine zweite Hessenderby-Pleite erleben", sagt EC-Chef Ortwein. Die neuformierte Truppe der Nordhessen (11 neue Spieler) hat zudem den Anspruch, um den DEL-Aufstieg mitzuspielen.

Vor dem Wochenende hat den EC Bad Nauheim noch eine Hiobsbotschaft ereilt. Marvin Ratmann fällt wegen eines Bruchs für vier bis sechs Wochen aus. Für ihn wird Mick Köhler vom Kooperationspartner Köln in den EC-Kader stoßen.