Nur einmal gefordert: Daniel Ketter und der EC Bad Nauheim. Foto: Joachim Storch

BAUD NAUHEIM - Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim ist an diesem Wochenende nur am Sonntag im Einsatz. Das Spiel am Freitag gegen die die Bayreuth Tigers fällt aus. Der Grund: Ein Akteur der "Tiger" ist an Corona erkrankt. Auf Anordnung des örtlichen Gesundheitsamtes befindet sich die komplette Mannschaft in Quarantäne.