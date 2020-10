EC testet gegen Bietigheim

Jetzt teilen:

Bad Nauheim (wbe). Nein, es ist natürlich noch nicht der Saisonauftakt, wenn der EC Bad Nauheim am Sonntag um 18.30 Uhr im Colonel-Knight-Stadion auf den Klassenkonkurrenten Bietigheim Steelers trifft. Aber sicherlich ist die Test-Begegnung schon einer kleiner Fingerzeig, denn zum Auftakt der Runde in der Deutschen Eishockey-Liga 2 sind die Steelers am 6. November bekanntlich der erste Heimspielgegner der Roten Teufel.

Personalisierte Tickets

Nach den beiden Tests gegen den benachbarten Oberligaaufsteiger EG Diez-Limburg, bei denen sich die Badestädter nicht gerade überzeugend präsentierten, dürfte die Truppe von Hannu Järvenpää diesmal schon stärker gefordert sein. Immerhin sich die Bietigheimer, die die Lizenz für die neue Runde erst im "zweiten Anlauf" erhalten hatten, eine der drei Mannschaften, die sich Hoffnungen auf einen Aufstieg in die DEL machen, falls diese Möglichkeit unter den Corona-Bedingungen weiterhin noch Bestand hat.

Die Partie am Sonntag in Bad Nauheim findet unter den bekannten Corona-Hygiene-Vorschriften des EC Bad Nauheim statt. In diesem Zusammenhang bittet der Verein die Fans, sich rechtzeitig um die personalisierten Tickets zu bemühen.