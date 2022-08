EC testet in Österreich und Slowenien

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat inzwischen die Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 aufgenommen. Nachdem in den ersten August-Tagen fast alle Spieler in der Badestadt eingetrudelt waren, gab es in der vergangenen Woche die ersten Trainingseinheiten in Lauterbach, da in Bad Nauheim derzeit noch kein Eis zur Verfügung steht.

Auch außerhalb des Eises standen die erste "Pflichttermine" auf dem Programm. So waren die EC-Spieler am vergangenen Wochenende beim "Elvis-Festival" in Bad Nauheim im Rahmen einer Autogrammstunde dabei.

Am letzten Montag begann die erste Phase der Vorbereitung mit einem Trainingslager im österreichischen Villach, das mit zwei Testspielen abgeschlossen wird. Am heutigen Freitag treffen die Kurstädter in Graz auf die dort heimischen 99ers, und auf der Rückreise wird noch einmal in Bled (Slowenien) Station gemacht, um gegen den EC KAC Klagenfurt zu testen.