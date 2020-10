Eisbären machen Kurstadt Bad Nauheim unsicher

Bad Nauheims Christoph Körner (rechts) attackiert seinen Crimmitschauer Kontrahenten. Foto: Chuc/Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Eine klare Niederlage hat der EC Bad Nauheim im vorletzten Testspiel vor der neuen Saison der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) einstecken müssen. Am Donnerstagabend sorgte vor allem die schwache Chancenverwertung dafür, dass die Schlappe gegen den Liga-Kontrahenten und Vorjahresdritten Wölfe Freiburg beim 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) doch deutlich ausfiel. Bereits den ersten Vergleich Mitte November hatten die Breisgauer mit 4:2 für sich entschieden.

Die Wölfe starteten stark, gingen nach einer Strafe gegen Felix Bick im ersten Powerplay durch Gregory Saakyan (3.) in Führung und legten durch Marc Wittfoth nur 80 Sekunden später das 2:0 nach. Zwar kam das Team von Trainer Hannu Järvenpää durch Jamie Arniel (12.) zum 1:2-Anschlusstreffer, in der Folge scheiterten die Kurstädter aber immer wieder am starken Wölfe-Goalie Ben Meisner oder am Torgestänge.

Weil die Breisgauer auch wieder einen Blitzstart ins zweite Drittel hinlegten, durch Peter Spornberger nach nur 44 Sekunden auf 3:1 und durch Scott Allen auf 4:1 erhöhten, wurde es deutlich. Die Gäste präsentierten sich bei der Chancenverwertung extrem effektiv, während den Kurstädtern trotz eines Schussübergewichts (26:23) am Donnerstagabend kein weiterer Treffer gelang.

Testspielreigen

Zum Abschluss des Testspielreigens wartet am Samstag (14.30 Uhr) auf die Roten Teufel noch ein echtes Highlight, wenn der siebenfache Deutsche Meister Eisbären Berlin im Colonel-Knight-Stadion gastiert. Zuschauer sind allerdings auch in der letzten Partie vor dem DEL2-Saisonauftakt gegen die Bietigheim Steelers (6. November, 19.30 Uhr) nicht erlaubt.

EC Bad Nauheim - Wölfe Freiburg 1:4 (1:2, 0:2, 0:0).

Tore: 0:1 Saakyan (3.), 0:2 Wittfoth (5.), 1:2 Arniel (12.), 1:3 Spornberger (21.), 1:4 Allen (34.).

Schiedsrichter: Engelmann/Hertrich. - Zeitstrafen: Bad Nauheim: 8 Minuten. - Freiburg: 8 Minuten.