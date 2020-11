Eishockey-Zweitliga-Geschäftsführer René Rudorisch über Corona-Tests und offene Hallen

Jetzt teilen:

NIDDA - Die Letzten werden die Ersten sein. Frei nach dem Sprichwort aus dem Neuen Testament steigen die Clubs der 2. Eishockey-Bundesliga (DEL2) an diesem Freitag nach Fußball, Handball, Basketball und Volleyball spät in die Saison 2020/21 ein, nehmen aber innerhalb ihrer Sportart quasi eine Vorreiterrolle ein. Denn in Liga eins ruht der Spielbetrieb noch mindestens vier Wochen. Und die Oberligen haben erst in dieser Woche Grünes Licht für einen Start erhalten, nachdem der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) sowohl den Norden als auch den Süden als Profi-Ligen kurzfristig eingestuft hat. Grund genug, mit DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch über ein, wie er es formuliert, "Erlebnis der ganz anderen Art", ein Gespräch zu führen. Der 42-Jährige studierte an der Uni Leipzig Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Sportmanagement. Beim ETC Crimmitschau übernahm der gebürtige Greizer danach die Leitung Catering und war zudem für die Verwaltung der ersten Mannschaft zuständig. Nach der Ausgliederung des Profiteams und des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes in die Eispiraten Crimmitschau GmbH 2007 übernahm er zunächst als Prokurist die Geschicke des Standortes und wurde 2008 Geschäftsführer der Eispiraten. Im September 2014 übernahm er die Geschäftsführung der DEL2. Rudorisch lebt in Droyßig in Sachsen-Anhalt.

Herr Rudorisch, warum startet die DEL2 und nicht die DEL in die Runde?

Weil das Oberhaus viel mehr auf Zuschauereinnahmen angewiesen ist als wir. In der DEL hat der Schnitt zuletzt bei rund 7000 Besuchern gelegen, in der DEL2 waren es 2800. Ohne Fans spielen zu müssen, würde die DEL-Clubs noch wesentlich härter treffen als uns. Mindestens ein Drittel ihrer Etats beruht auf Einnahmen aus dem Ticketverkauf.

Was überwiegt bei Ihnen? Die Vorfreude, dass die Saison starten kann, oder die Enttäuschung, dass keine Zuschauer zugelassen sind?

Das ist eine echt schwere Frage, denn da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen ist es für uns aus wirtschaftlichen Gründen enorm wichtig, endlich loslegen zu dürfen, zum anderen hätte ich mir natürlich ein besseres Umfeld gewünscht. Eishockey ist ein Live-Sport, Zuschauer, die die Teams anfeuern, gehören nun mal dazu. Insofern ist das für mich natürlich ein Wermutstropfen, dass die Ränge - zumindest im November - leer bleiben müssen.

Können es alle Mannschaften durchhalten, vielleicht sogar eine komplette Runde ohne Fans zu bestreiten?

Ohne Kooperationen, das heißt also ohne die fortwährende Unterstützung der Sponsoren, ohne staatliche Hilfen sowie ohne die Anhänger, die die Partien über Sprade-TV verfolgen können und damit einen finanziellen Beitrag leisten, der 1:1 den Vereinen zugute kommt, wird es nicht funktionieren. Eine komplette Runde ohne Fans wäre der Super-GAU.

Welche finanziellen Hilfen haben die Clubs von Bund oder Land zu erwarten oder schon bekommen?

Der Bundestag hat Anfang Juli ein großes Hilfsprogramm für Profivereine beschlossen. Dadurch können die Clubs 80 Prozent ihrer entgangenen Zuschauereinnahmen geltend machen, der wirtschaftliche Schaden aus entgangenen Ticket-Einnahmen beträgt also nur 20 Prozent.

Sie haben unlängst davon gesprochen, dass die Clubs in dieser Saison ein Minus machen werden, Sie hoffen unter dem Strich aber auf eine Schwarze Null. Ist dies nicht Utopie?

Ja, Sie haben Recht, vielleicht ist die Einschätzung etwas naiv, aber es ist meine Aufgabe, nicht vom Worst Case auszugehen, sondern alles dafür zu tun, dass unsere Sportart überlebt.

Können Vereine für die Saison 2021/22 darauf hoffen, dass die Liga bei der Lizenzierung ein Auge zudrückt?

Natürlich werden wir für die Saison 2021/22 die aktuelle Lage im Auge haben und unsere Vorgaben gegebenenfalls anpassen. Klar ist aber auch, dass wir Grundregeln haben und keine, ich nenne sie mal Risikopatienten, mit in die neue Saison nehmen können. Die Botschaft darf nicht sein, dass heute Ausgaben getätigt werden, die nicht hätten sein müssen, und morgen die Liga dann Gnade vor Recht walten lässt.

Wie kann es sein, dass die Bietigheim Steelers fast keine Lizenz für die 2. Bundesliga bekommen hätten, sich aber wirtschaftlich um den Aufstieg in die DEL beworben haben?

Die Steelers haben sich zunächst einmal für die DEL beworben, ehe wir feststellen mussten, dass sie finanziell für die aktuelle Runde ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht hatten. Inzwischen ist jedoch einige Zeit vergangenen und Bietigheim hat nachgebessert. Sie haben ihre Hausaufgaben akribisch gemacht. Wir sind mit ihnen in einem ständigen Austausch.

Wie lange noch kann der EC Bad Nauheim noch in der DEL2 mit diesem nach drei Seiten offenen Stadion spielen?

Zur Zeit gibt es keinen Beschluss, dass eine DEL2-Spielstätte geschlossen sein muss. Lediglich eine Überdachung ist vorgeschrieben. Klar ist aber auch, dass Hallen die notwendigen Anforderungen für TV-Übertragungen, Banden und Beleuchtung erfüllen müssen. Jeder muss abschätzen, ob der Ausbau der eigenen Halle sinnvoller als ein Neubau ist.

Bleibt es bei einem Aufsteiger in die DEL, aber keinem Absteiger in eine Oberliga?

Die sportliche Qualifikation des DEL2-Meisters der kommenden Saison für die Spielzeit 2021/22 in der DEL ist mit der Bedingung verknüpft, dass der Club mindestens 26 Hauptrundenspiele absolviert, sich damit für die Playoffs qualifiziert und als deren Gewinner mindestens sechs Playoff-Siege inklusive einer Final-Serie erreicht hat. Geht ein Verein nach oben, so könnte die Nachrückerregelung greifen und der sportliche Absteiger doch noch in der DEL2 bleiben. Klar ist, dass wir 14 Vereine in der DEL2 haben wollen.

