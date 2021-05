"Endlich ein normales Leben"

Es gibt Wichtigeres als Eishockey: Daniel Ketter mit Tochter Liv. Foto: Fischer

BAD NAUHEIM - Das neue Leben spielt sich einen Monat nach dem Hobby, das zum Beruf wurde, und drei Monate vor dem Beginn des Ernst des Lebens am Rande des Kurparks ab. Bei einem Kaffee in der Sonne und Töchterchen Liv auf dem Arm ist Daniel Ketter die Freude auf einen neuen Lebensabschnitt, aber auch der Stolz auf das bisher Geleistete, deutlich anzumerken.

30 Jahre Eishockey hat der Familienvater auf dem Buckel, 16 davon als Profi, das letzte Jahrzehnt bei seinem Heimatverein EC Bad Nauheim, für den er über 500 Partien bestritten hat. Insgesamt stehen für den 36-Jährigen 618 Zweitliga-, 210 Oberliga- und elf Spiele in der U17-Nationalmannschaft zu Buche, in denen er zusammen 32 Treffer und 142 Assists verbuchte. Nun hängt er die Schlittschuhe an den Nagel.

Herr Ketter, Sie beenden nach 16 Jahren in den Ligen zwei und drei beziehungsweise nach über 500 Spielen für den EC Bad Nauheim Ihre Karriere. Wie sehr hat Ihnen Corona diesen Entschluss erleichtert?

In jedem Fall hat die Pandemie ihren Teil dazu beigetragen, dass ich Schluss gemacht habe. Für Profi-Sportler ist es echt schwer, vor leeren Rängen anzutreten. Das macht nicht wirklich Spaß, daran gewöhnen wollte ich mich nicht, zumal ja auch noch längst nicht geklärt ist, wie es in der kommenden Saison weitergeht. Vor vollem Haus hätten wir sicher die eine oder andere enge Partie zu unseren Gunsten entschieden, so aber war unser Abschneiden enttäuschend. Da ich schon das eine oder andere Jahr über meinen Rücktritt grübele, stand nun mein Entschluss fest.

Was werden Sie künftig machen?

Im August werde ich eine Umschulung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei unserem Werbepartner "FinanzAktiv" in Bad Nauheim beginnen.

Kam für Sie nach Ihrer aktiven Karriere nie eine Laufbahn im Eishockeysport in Frage?

Nicht wirklich. Ich sehe mich weder als Trainer noch als Sportlicher Leiter, Manager oder Geschäftsführer. Ich möchte endlich ein normales Leben mit geregelten Uhrzeiten führen. das ist bei einem Arbeitsumfeld im Sport nur schwer möglich.

Profis wollen in allen Sportarten immer möglichst hochklassig spielen. Warum sind Sie nie in der DEL aufgetaucht?

In jungen Jahren hat es für mich schlicht nicht gereicht. Ich hatte zwei schwere Verletzungen, durch die ich jeweils eine komplette Saison verpasst habe. Da war dann der Zug für mich nach ganz oben abgefahren.

Warum haben Sie zu Beginn Ihrer Laufbahn als gebürtiger Bad Nauheimer für Regensburg und Freiburg und nicht für die "Roten Teufel" auf dem Eis gestanden?

Als ich als 17-Jährigen aus der Jugend nach oben kam, wollte unser damaliger Gesellschafter Hans-Bernd Koal mit allen Mitteln in die DEL. Zu was das am Ende geführt hat, wissen wir alle, nämlich in die Insolvenz. Für mich war in seinen Plänen kein Platz, also musste ich mich anderswo beweisen und weiterentwickeln. Es war noch nicht die Zeit, in der ein Junge aus den eigenen Reihen in Bad Nauheim etwas galt.

Sie sind der Letzte aus der Oberliga-Meistermannschaft des EC des Jahres 2013 gewesen. Welche Erinnerungen haben Sie noch an das Playoff-Finale gegen die Kassel Huskies?

In erster Linie weiß ich noch, dass wir glaube ich eine Woche durchgefeiert haben. Als wir nachts aus Kassel zurückkamen, stand das Eis in unserem Stadion voller Fans. Die Stimmung war unglaublich. Ähnlich übrigens wie das, was sich in Nordhessen abgespielt hatte. Dort haben unsere Anhänger auch mächtig Rabatz gemacht. Im entscheidenden Playoff-Finale hatten wir in der Verlängerung nur drei Mann auf dem Eis, haben aber diese doppelte Unterzahl schadlos überstanden. Ich saß auf der Ersatzbank, wurde aufs Eis beordert und hatte kaum zwei oder drei Schritte gemacht, da vollendete Brad Miller zu unserem Siegtreffer.

Nochmal zurück zu Ihrem künftigen Job, in dem Sie an der Seite Ihres ehemaligen Torwarts Jan Guryca arbeiten werden. Er steht beim Oberligisten EC Diez-Limburg im Tor. Wäre es für Sie eine Alternative, dort ebenfalls aufzulaufen?

Es hat noch keine tiefgreifenden Gespräche dazu gegeben, ich weiß aber, dass Limburg Interesse hätte. Von meinem künftigen Arbeitgeber aus wäre es kein Problem, noch mal das eine oder andere Jahr in der Oberliga aufzulaufen. Und da ich mich bald in der Ausbildung befinde, wäre ein solches Engagement auch finanziell nicht ganz unattraktiv.

Wird es für Sie ein Abschiedsspiel geben?

Ich weiß, dass der Verein einem Urgestein wie mir gerne einen würdigen Abschied ermöglichen würde. In einem Vorbereitungsspiel zur neuen Saison soll ich dem Vernehmen nach noch einmal für die Roten Teufel auflaufen - in der Hoffnung, dass dann wieder Zuschauer im Colonel-Knight-Stadion zugelassen sind.

Daniel Ketter (36) ist gebürtiger Bad Nauheimer. Mit seiner Frau Sandra und der 15 Monate alten Tochter Liv lebt er noch heute in der Kurstadt, in der er im Alter von sechs Jahren auch mit dem Eishockeyspielen begann. 2004 wechselte er unter Trainer Erich Kühnhackl zu den Eisbären Regensburg in die 2. Bundesliga, 2006 dann zu den Wölfen Freiburg in die Oberliga. 2008 stieg er mit den Breisgauern in die 2. Liga auf, 2011 kehrte Ketter in die Wetterau zu den "Roten Teufeln" zurück.