Erste Vorbereitungs-Niederlage

Leon Köhler beschert seinem EC Bad Nauheim im Testspiel in Freiburg nach sechs Minuten die 1:0-Führung. Am Ende verliert der EC mit 2:4.

BAD NAUHEIM - Der EC Bad Nauheim hat im Rahmen seiner Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 die erste Niederlage einstecken müssen. Am Freitagabend unterlagen die Badestädter in der Echte-Helden-Arena in Freiburg dem Klassenkonkurrenten EHC Freiburg mit 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

Beim EC fehlten mit Daniel Ketter sowie den beiden Neuzugängen Stefan Reiter und Cason Hohmann gleich drei Akteure, dafür standen mit Colin Ugbekile, Mick Köhler und Marcel Barinka drei Kölner als Gästespieler im EC-Aufgebot. In einem munteren Spielchen zu Beginn ließen beide Teams die Scheibe laufen, wobei Bad Nauheim schon in der sechsten Spielminute die Führung durch Leon Köhler nach einem guten Zuspiel von Andreas Pauli erzielte.

Freiburg benötigte nach dem frühen Rückstand etwas Zeit, um wieder in die Partie zurückzufinden. Die Breisgauer überstanden zunächst ein Unterzahlspiel, um dann zu den ersten Treffern zu kommen. Innerhalb von 47 Sekunden drehten die Gastgeber die Begegnung durch Tore von Gregory Saakyan und dem nachverpflichteten Andree Hult.

Im Mitteldrittel war es eine Überzahl-Situation, bei der sich der EHC erfolgreich vor dem Bad Nauheimer Tor festsetzte und gerade als Bad Nauheim wieder einwechselte, gelang Patrick Kurtz das 3:1, ehe zum letzten Mal die Seiten gewechselt wurden.

Im Schlussabschnitt kamen die Bad Nauheimer wieder mit mehr Dynamik aus der Kabine. Neuzugang Jamie Arniel nutzte die Überlegenheit der Gäste in der 43. Minute zum Anschlusstreffer, doch fünf Minuten später machte Jordan George, der in der letzten Saison noch für die Lausitzer Füchse gespielt hat, den 4:2-Erfolg für den EHC Freiburg perfekt.

Freiburg - Bad Nauheim 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) - Torfolge: 0:1 (6.) Köhler, 1:1 (14.) Saakyan, 2:1 (15.) Hult, 3:1 (37.) Kurtz, 3:2 (43.) Arniel, 4:2 (48.) George - Zuschauer: 400 - Strafminuten: Freiburg 4, Bad Nauheim 6.