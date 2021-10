Fortuna ist nur einmal mit den Roten Teufeln im Bunde

Jamie MacQueen (rechts, Kassel Huskies) entkommt Fabian Herrmann vom EC Bad Nauheim. Archivfoto: Chuc

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Jubel und Enttäuschung - die Emotionen lagen am Wochenende beim EC Bad Nauheim in der Deutschen Eishockey-Liga 2 ganz dicht beieinander. Nach dem 2:1-Erfolg im ersten Saison-Auswärtsauftritt bei den Bayreuth Tigers am Freitagabend folgte keine 48 Stunden später der (unerwartete) Rückschlag.

Ausgerechnet im Hessenderby gegen die Kassel Huskies und ausgerechnet vor 3000 Zuschauer im unter Corona-Gesichtspunkten ausverkauften Colonel-Knight-Stadion gingen die Roten Teufel erstmals in der noch jungen Spielzeit leer aus. Effizient, kaltschnäuzig und natürlich auch mit etwas Glück behielten die Nordhessen mit 3:1 die Oberhand.

Beide Begegnungen hatten viele Parallelen, aus Bad Nauheimer Sicht allerdings mit total konträren Vorzeichen. Bei der "Bad Nauheimer Filiale", immerhin hatten acht Tigers-Akteure früher schon einmal das EC-Trikot getragen, profitierten die Roten Teufel bei ihrer 2:0-Führung gleich von zwei kuriosen Szenen. Beim 1:0 wurde der Schussversuch von Tristan Keck unglücklich abgefälscht und Christoph Körner vollendete und beim zweiten Treffer lieferte der Ex-Nauheimer Dominik Meisinger, der Freund und Feind verwechselte, mit seinem kapitalen Fehlpass die Vorarbeit für Mick Köhler, der das "Geschenk" dankbar annahm.

Das 1:2 der Oberpfälzer fiel in Unterzahl (Jerry Pollastrone mit großer Strafe nach unkorrektem Körpercheck) und brachte Bad Nauheim noch einmal arg unter Druck. "Das war defensiv eine richtig gute Leistung", freute sich hinterher EC-Headcoach Harry Lange, der mit seinem Team damit mächtig Werbung für das erste Hessenderby gegen Kassel machte.

3000 erwartungsfrohe Fans in der ausverkauften Eishalle sahen von Beginn an eine schwungvolle Partie. Bad Nauheim bei zweimaliger Überzahl sofort im Angriffsmodus, Kassel nach dem 1:6 gegen Frankfurt vor allem auf Rehabilitierung in der Defensive aus. Die erste richtige Chance nutzten die Huskies dann durch Jake Weidner, der EC-Spieler Eric Stephan umkurvte und Felix Bick das Nachsehen gab.

In Bayreuth noch mit Glück 2:0 vorn, war Fortuna diesmal nicht mit den Roten Teufeln im Bunde. Nach einem unglücklichen Abpraller passte Brett Cameron mitten durch den Slot und Torjäger Jamie MacQueen war völlig freistehend zur Stelle. Am Freitag im Schlussdrittel in die Defensive gedrängt, war jetzt in den letzten 20 Minuten beim EC die andere Richtung im Fokus. "Wir sind auch gut aus der Kabine gekommen", meinte EC-Coach Harry Lange, dessen Team in der 47. Minute endlich jubeln konnte. Nach einem langen Pass von Eric Stephan überlistete .Tristan Keck den bis dahin souveränen Kasseler Schlussmann Gerald Kuhn.

Spätestens jetzt war die Kulisse wieder da, die Fans peitschten ihre Mannschaft nach vorn, doch Gerald Kuhn im Huskies-Tor behielt ebenso die Nerven wie am Freitag Felix Bick in Bayreuth. Dass Youngster Fabian Herrmann dann die EC-Drangphase durch eine Zeitstrafe unfreiwillig unterbrach, war gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Lange.

Auch nicht das von Taylor Vause verlorene Bully 63 Sekunden vor der Schlusssirene, als die Roten Teufel bei doppelter Überzahl zum Schlussakkord blasen wollten, aber diese Strategie nicht umsetzen konnten. Huskies-Spieler Lois Spitzner angelte sich die Scheibe und traf zum 3:1 ins verwaiste Bad Nauheimer Tor. "Über die Schlussphase muss noch gesprochen werden", ärgerte sich Harry Lange, dass man Kassel gegen Ende nicht deutlicher unter Druck setzen konnte.