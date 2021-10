Gelungene Auswärtspremiere

Jetzt teilen:

BAYREUTH - Eine erfolgreiche Auswärtspremiere gelang dem EC Bad Nauheim am Freitagabend in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Vor 1130 Zuschauern feierten die Badestädter in ihrem ersten Saisonspiel vor fremdem Publikum einen 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)-Erfolg bei den Bayreuth Tigers. "Wir haben defensiv insgesamt eine richtig gute Leistung gezeigt. Nach den zwei Toren im Mitteldrittel haben wir dann in den letzten zehn Minuten unseren knappen Vorsprung sehr gut verteidigt", lobte EC-Headcoach seine Abwehr und allen voran Torwart Felix Bick, der mit einigen starken Saves für die drei Bad Nauheimer Punkte im "Tigerkäfig" gesorgt hatte.

Der erste Spielabschnitt verlief wenig spektakulär. Beide Teams suchten noch nicht konsequent den Weg zum gegnerischen Tor. Kurios die Führung der Gäste in der 36. Minute, als ein Schussversuch von Tristan Keck so unglücklich von einem Bayreuther Abwehrspieler abprallte, dass Christoph Körner nur noch erfolgreich vollenden musste. Knapp zwei Minuten später passierte dem früheren Bad Nauheimer Dominik Meisinger ein folgenschwerer Fehler. Völlig unbedrängt in der eigenen Zone "spielte" er die Scheibe im Vorwärtsgang direkt zu Mick Köhler, der sich für dieses "Geschenk" bedankte und Timo Herden mit seinem Schuss in die linke untere Ecke keine Abwehrchance ließ.

Die Tigers setzten im Schlussdrittel alles auf eine Karte. Doch mehr als der Anschlusstreffer von Christian Kretschmann war den wackeren Gastgebern nicht vergönnt.