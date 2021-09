Generalprobe gegen Huskies

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - In einer Woche fällt der Startschuss zur neuen Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 und deshalb nutzt der EC Bad Nauheim das Wochenende zu einem letzten Vorbereitungstest. Der hat es dann in sich, denn mit den Kassel Huskies stellt sich am heutigen Freitag um 19.30 Uhr im Colonel-Knight-Stadion einer der Topfavoriten auf die Meisterschaft in der DEL2 vor.

"Wir haben bewusst nur noch ein Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart terminiert, damit sich die Mannschaft danach voll konzentriert auf den Beginn der DEL2-Hauptrunde vorbereiten kann", begründet Head-Coach Harry Lange die Maßnahme, den Freitag-/Sonntag-Spielrhythmus zu durchbrechen. Gleichzeitig weist der EC-Trainer darauf hin, dass die Zeit des Experimentierens vorbei ist. "Im Spiel gegen Kassel will ich sehen, inwieweit wir auch gegen Topteams der Liga mithalten können", sagt Lange.

Die Nordhessen haben vor der neuen Runde ihren ohnehin schon starken Kader nur auf wenigen Positionen verändert. Unter Trainer Tim Kehler kamen mit Dieter Orendorz und Jake Weidner vom Kooperationspartner Iserlohn zwei Spieler mit großer DEL-Erfahrung. Was die Kontingentspieler betrifft, vertrauen die Huskies weiter auf Verteidiger Troy Rutkowski und die beiden Stürmer Brett Cameron und Corey Trivino. Neu hinzugekommen ist der kanadische Angreifer Jamie MacQueen.

Die beiden letzten Testspiele der Huskies verliefen nicht ganz nach Plan. Jeweils stark ersatzgeschwächt unterlagen die Kehler-Schützlinge beim Oberligisten Herne mit 1:2 nach Penaltyschießen und beim Duell gegen den Klassenkonkurrenten EV Landshut, das in Lauterbach ausgetragen wurde, hatten die Nordhessen mit 2:3 das Nachsehen. Trotzdem dürfte es am Freitagabend ein interessanter Vergleich werden, zumal es ja schon in einer Woche für beide Teams richtig ernst wird.