Hickmott wird ein Roter Teufel

BAD NAUHEIM - Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim macht derzeit Nägel mit Köpfen, um seinen Kader für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 aufzubauen. Nur wenige Tage nach der Verpflichtung des Kanadiers Taylor Vause hat der Verein jetzt mit Jordan Hickmott den zweiten Kontingentspieler unter Vertrag genommen. Hickmott kommt vom HK Ducla Michalovce aus der slowakischen Extraleague. "Mit Jordan bekommen wir einen Spieler, der flexibel einsetzbar ist. Er kann sowohl auf dem Flügel als auch als Center agieren. Zudem wird er unser Powerplay verbessern", glaubt EC-Headcoach Harry Lange, wobei Hickmott genau wie Vause Rechtsschütze ist. Der in Kanada geborene Stürmer begann seine Eishockey-Karriere bei den Fraser Valley Bruins und wurde 2005 in die Western Hockey League von den Medicine Hat Tigers gezogen, mit denen er 2007 die Meisterschaft errang. Vor seinem Wechsel nach Europa trug er vier Jahre das Trikot der University von Alberta.Seinen ersten Profivertrag in Europa unterschrieb er 2016 beim HC Banska Bystrica. In der Saison 2017/18 stürmte er für den Villacher SV in der Alpenliga. 2018/19 verschlug es ihn in die DEL2 zu den Tölzer Löwen. Nach sechs Spielen bei den Bayern zog es ihn wieder in die Slowakei nach Bystrica zurück. Letzte Saison gehörte er in Michalovce zu den Leistungsträgern. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Bad Nauheim, wobei ich vor allem meine Erfahrung und meine Fähigkeiten in das Team einbringen will" sagt der EC-Neuzugang.