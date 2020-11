Hohmann als kluger Wegbereiter für die Roten Teufel

Glänzender Rückhalt: EC-Goalie Felix Bick entnervt auch Bayreuth. Foto: Storch

BAD NAUHEIM - Nach dem Motto "Aller guten Dinge sind drei" hat der EC Bad Nauheim am Dienstagabend in der Deutschen Eishockey-Liga 2 nach den beiden letzten Auswärtssiegen in der Overtime den dritten Erfolg in Serie gefeiert. Im Nachholspiel gegen die Bayreuth Tigers gewannen die Roten Teufel mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). In einer über weite Strecken umkämpften Partie waren Andreas Pauli als zweifacher Torschütze und Torwart Felix Bick mit einigen guten Abwehrparaden die Matchwinner bei den Gastgebern, die in der Tabelle jetzt auf Rang fünf geklettert sind.

"Wir haben nach der langen Quarantäne nur drei Trainingseinheiten absolvieren können", beklagte Bayreuths Coach Petri Kujala noch vor der Begegnung, doch als es dann auf dem Eis richtig losging, war auf Seiten der Gäste von mangelnder Vorbereitung nur noch wenig zu spüren. Die Tigers hielten zunächst kräftig dagegen, bezeichnend, dass die größte Chance der Badestädter ausgerechnet in Unterzahl zu verzeichnen war, als Maximilian Glötzl bei einem Konter freistehend an Timo Herden scheiterte. Auch im zweiten Abschnitt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe mit den besseren Möglichkeiten für den EC. Andreas Pauli und Simon Gnyp verpassten die Führung, auf der anderen Seite musste Felix Bick in höchster Not gegen Martin Davidek klären.

Dann schlug die Bad Nauheimer Angriffsreihe Arniel/Pauli/Hohmann kurz hintereinander zweimal eiskalt zu. Erst war Neuzugang James Arniel erfolgreich, drei Minuten später erhöhte Andreas Pauli in Überzahl auf 2:0. In den beiden Fällen war Cason Hohmann der kluge Wegbereiter.

Bayreuth übernahm bedingt durch den Rückstand zwar die Initiative, doch im Abschluss scheiterten die Gäste immer wieder an EC-Keeper Felix Bick. Das 3:0 (46.) wiederum bei Überzahl durch Andreas Pauli, der völlig frei vor dem Gäste-Tor abstauben konnte, war dann aber trotzdem noch nicht die Entscheidung.

Die Kujala-Schützlinge kamen noch einmal zurück, verkürzten durch Timo Walther fast postwendend auf 1:3 und witterten jetzt ihre Chance.

In der Schlussphase gab es auch noch die eine oder andere brenzlige Situation vor dem EC-Tor, doch Bayreuth fehlte die Kaltschnäuzigkeit bei der Chancenverwertung. Als der Gäste-Coach alles auf eine Karte setzte, markierte Frederik Cabana mit seinem Schuss ins verwaiste Bayreuther Tor den 4:1-Endstand.

Am Ende waren beide Trainer zufrieden. "Ich bin happy, dass wir die drei Punkte geholt haben. Ich glaube, wir waren etwas bissiger vor dem gegnerischen Kasten", analysierte hinterher EC-Headcoach Hannu Järvenpää. Für Tigers-Trainer Petri Kujala blieb es am Ende bei einer wichtigen Erkenntnis. "Wir haben läuferisch und kämpferisch überzeugt. Darauf lässt sich in den nächsten Wochen aufbauen", meinte der frühere Bad Nauheimer Coach.

Bad Nauheim - Bayreuth 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) - Torfolge: 1:0 (30.) Arniel, 2:0 (33.) Pauli, 3:0 (46.) Pauli, 3:1 (47.) Walther, 4:1 (59.) Cabana - Zuschauer: 0 - Strafminuten: Bad Nauheim 6, Bayreuth 12.