James Arniel sorgt für nächsten Sieg

BAD NAUHEIM - Der EC Bad Nauheim hat gegen den Tabellennachbarn vom EV Landhut in der DEL 2 einen hart umkämpften 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)-Erfolg erzielt. In dem Nachholspiel gingen die Gäste zunächst zweimal in Führung. Nach dem schnellen 0:1 von Thomas Brandl (2.), drehten Stefan Reiter (7.) und Kelsey Tessier (15.) die Partie, ehe Zach O'Brien (18.) noch im ersten Drittel egalisierte. Auch ins zweite Drittel starteten die Gäste vehement: Marcus Power traf bereits nach einer Minute zum 2:3, ehe James Arniels Doppelschlag (37./39.) die Gastgeber wieder in Vorteil brachte. Und dass er damit zum Matchwinner avancierte, lag am torlosen Abschlussdrittel am nächsten zuschauerlosen Abend.