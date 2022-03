Marc El-Sayed ist "fast wieder ganz der Alte"

Viermal gegen die Kassel Huskies gewinnen heißt die Aufgabe für den EC Bad NauheimAn diesem Mittwoch geht es in Nordhessen los. Der Gegner hatte sich das Heimrecht quasi auf den letzten Drücker erkämpft, indem er die letzten sechs Spiele der Hauptrunde für sich entschied. "Ich sehe dieses Heimrecht nicht als allzu großen Vorteil, denn Kassel steht vor eigenem Publikum unter Druck, wir können dagegen für eine Überraschung sorgen", sagt Harry LangeMehr Sorgen bereitet dem EC-Coach die Tatsache, dass die Huskies mit dem in letzter Sekunde erkämpften vierten Platz mit "ganz breiter Brust" vor eigenem Anhang aufspielen werden. "Da müssen wir von Beginn an kräftig dagegen halten", fordert der Österreicher, dessen Team in der Meisterschaftsrunde drei Niederlagen gegen die Huskies einstecken musste. "Diese Statistik hat aber keine Relevanz", weiß Lange, dass die Spieler beider Vereine besonders motiviert sind. Was die Favoritenrolle anbelangt, glaubt man beim EC Bad Nauheim die Kasseler im Vorteil aufgrund des Rückenwinds aus der glänzenden Schlussphase der Saison. Da hat sich in jedem Fall der Trainerwechsel ausgezahlt, als im Februar Corey Neilson für den glücklosen Tim Kehler verpflichtet wurde. (kwb)