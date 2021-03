Nach der Pleite ist vor dem Spiel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Bad Nauheim (wbe). Die Niederlagenserie des EC Bad Nauheim in der Deutschen Eishockey-Liga 2 geht weiter. Auch im Nachholspiel gegen den EC Bad Tölz konnten die Badestädter am Dienstagabend ihren negativen Trend nicht stoppen. Am Ende hieß es 6:3 (1:1, 1:1, 4:1) für die Tölzer Löwen, was für die Roten Teufel die sechste Schlappe im sechsten Spiel nach Amtsantritt des neuen Trainers Harry Lange bedeutete.

Gleichzeitig war es bislang die bitterste Niederlage, denn Bad Nauheim agierte mit viel Moral, erarbeitete sich auch gute Möglichkeiten (allein dreimal traf man im Mitteldrittel das gegnerische Gehäuse) und musste sich quasi erst in allerletzter Sekunde dem Gegner geschlagen geben. Diese letzten 65 Sekunden mit drei Gegentreffern waren das Abbild der aktuellen Situation, in der neben dem sportlichen Misserfolg für den EC jetzt auch noch ein gehöriges Maß an Pech hinzukommt. "Natürlich könnte man denken, dass die ganze Welt gegen uns ist, aber ich kann meiner Mannschaft wirklich keinen Vorwurf machen. Sie hat Moral bewiesen, ist dreimal zurückgekommen, hat bis zuletzt viele Schüsse geblockt, aber trotzdem ist die Niederlage natürlich sehr bitter", war EC-Trainer Harry Lange entsprechend enttäuscht, dass es erneut nicht gereicht hat.

Bereits am Donnerstag geht der Dauerstress für den EC Bad Nauheim weiter. Um 19.30 Uhr sind die Schützlinge von Trainer Harry Lange zu Gast bei den Bietigheim Steelers, die sich zuletzt auf den zweiten Rang in der Tabelle vorgearbeitet haben. Als ein möglicher Aufstiegskandidat wollen sich die Schwaben in den restlichen Saisonspielen eine gute Ausgangsposition für die Play Offs erarbeiten. Und so geht es für den EC Bad Nauheim darum, endlich aus der negativen Schleife der Misserfolge herauszukommen. "Das geht nur mit harter Arbeit und wenn wir die große Anzahl an Fehlern abstellen, die inzwischen natürlich auch zur Verunsicherung innerhalb des Teams geführt haben", sagt EC-Geschäftsführer Andreas Ortwein, der die Mannschaft im Moment in einer "mental angespannten Phase" sieht.

Play Offs kein Thema mehr

Mit den Saisonzielen und damit mit einer möglichen Play Off-Qualifikation beschäftigt er sich derzeit nicht. "Das wäre in dieser sportlich schwierigen Situation der falsche Ansatz. Jetzt gilt es, sich ausschließlich immer wieder auf das nächste Spiel zu konzentrieren und das ist für uns die Aufgabe in Bietigheim. Ich erwarte eine starke Defensivleistung und dass wir unsere Chancen nutzen", sagt der EC-Chef, der weiter hohes Vertrauen in die Arbeit von Harry Lange und Patrick Strauch setzt.

Personell wird sich beim EC nichts ändern. Andreas Pauli dürfte wegen seiner Armverletzung weiter ausfallen, Mick Köhler und Philipp Maurer sind in Köln und Neuzugang David Aslin steckt durch seine Einreise nach Deutschland noch in der Corona-Quarantäne und wird frühestens am Samstag spielen können.