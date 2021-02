Nach gutem Start noch bitter unterlegen

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Der EC Bad Nauheim bleibt in der DEL 2 das schwächste Auswärtsteam der Liga. Im Hessenderby bei den Frankfurter Löwen unterlag die Truppe von Trainer Hannu Järvenpää am Dienstagabend mit 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) und kassierte damit die 11. Niederlage in der 14. Partie auf fremdem Eis. Obwohl die Kurstädter ein starkes erstes Drittel spielten und zwei Mal die Latte trafen, ging der erste Treffer durch Luis Schinko (19.) aufs Löwen-Konto. Der 1:1-Ausgleich durch Jamie Arniel (29.) hielt nur drei Minuten, dann hatte Mike Fischer die nun wesentlich stärkeren Frankfurter in Führung gebracht. Die Chance auf einen Punktgewinn bot sich den "Roten Teufeln" bis zur 50. Minute, als ausgerechnet Ex-EC-Spieler Manuel Strodel zum vorentscheidenden 3:1 einschoss. Weil Stephen MacAulay (54.) und Leon Hüttl (55.) nachlegten, wurde es am Ende noch bitter.