Neue Eishalle in Bad Nauheim nimmt erste Formen an

So sehen schematisiert Grundriss und Lage des möglichen neuen Bad Nauheimer Eisstadions aus.

BAD NAUHEIM (wbe). Mit einer neuen Multifunktionshalle in eine bessere Eishockey-Zukunft. Das ist bereits seit Jahren die Wunschvorstellung von Andreas Ortwein, dem Geschäftsführer des Eishockey-Zweitligisten EC Bad Nauheim. Und dieser Traum nimmt langsam konkrete Konturen an. Jetzt haben die Bad Nauheimer Stadtverwaltung und der EC Bad Nauheim gemeinsam die Neubaupläne in einer Projektskizze konkretisiert.

Der Ausgangspunkt aller Überlegungen ist das bestehende Colonel-Knight-Eisstadion, das inzwischen zwar den Charme seiner zeitlichen Entstehung (1946) ausdrückt, aber weit entfernt ist von den Anforderungen an einen zukunftsfähigen DEL2-Standort. Die Liste der Missstände ist lang. Das beginnt mit eingeschränkten Eiszeiten wegen einer fehlenden zweiten Eisfläche, geht über die katastrophale Parkplatz-Situation und die nichtvorhandene Barriere-Freiheit bis hin zum lästigen Beschlagen der schützenden Plexiglas-Flächen an Eishockey-Spieltagen, um nur einige Defizite zu nennen. "Es muss etwas passieren, wenn wir die Tradition des Eissports in Bad Nauheim erhalten wollen", hatte Ortwein bereits 2017 gefordert.

Mit einer Studie zum Erhalt des bestehenden Stadions begannen die ersten Überlegungen, die sich allerdings schnell als unwirtschaftlich erwiesen. Selbst eine Investition von 10 Millionen Euro hätte kaum die Zukunftsfähigkeit des Eissports an der alten Spielstätte garantiert. Deshalb reifte die Erkenntnis für einen Neubau, dessen funktionale Möglichkeiten mittels einer Machbarkeitsstudie eruiert werden sollten.

Die wurde 2019 in Auftrag gegeben und lag im Februar 2020 vor. Die Ausarbeitungen sahen eine Arena mit einem Fassungsvermögen von 4 500 Besuchern vor, wobei sowohl DEL2- als auch DEL-Anforderungen berücksichtigt wurden. In Verbindung mit einer notwendigen zweiten Eislauffläche wurde je nach konkretem Ausbau ein Investitionsvolumen von 26 bis 36 Millionen Euro geschätzt.

Im Zeichen der Corona-Krise wurde der Lösungsansatz vor dem Hintergrund der zu stemmenden Investitionen noch einmal deutlich hinterfragt. "In dieser Phase haben wir auch erkannt, dass die Bad Nauheimer Stadtverwaltung dem Großprojekt aufgrund anderer Prioritäten nicht die volle Aufmerksamkeit schenken konnte und deshalb sind wir in Vorleistung getreten", sagt Ortwein. Zusammen mit einem Friedberger Architektur-Büro wurde auf Basis der vorhandenen Machbarkeitsstudie eine Projektskizze erstellt. Die umfasst neben den Key Facts aus der Machbarkeitsstudie für den Neubau zwei zusätzliche Aspekte: zum einen die Idee für den baulichen Körper im Sinne eines amorphen Gebäudes zwecks Einpassung in die Umgebung, zum anderen zusätzliche funktionale Einheiten, über deren Vermarktung die wirtschaftliche Basis für die Finanzierung und den späteren Betrieb gewährleistet werden soll.

"Von Anfang an war klar, dass wir neben der Stadt Bad Nauheim, den möglichen Zuschussoptionen auch Investoren und Co-Investoren benötigen. Jetzt sieht unser Konzept zudem vor, dass wir Flächen für sportnahes Gewerbe oder Büros als eigenständige Einheiten in die Kubatur miteinschließen. Die werden dann langfristig vermarktet und sollen uns bei der Finanzierung helfen", hat Ortwein einen klaren Blick für die finanziellen Notwendigkeiten des Mammutprojekts.

Die Projektskizze sieht vor, dass beide angedachten Eisflächen in einem Gebäude realisiert werden. "Allerdings gibt es eine vertikale Schnittstelle zwischen der Profit-orientierten Hauptarena und dem Non-Profit-orientierten Bereich (Trainingshalle), wobei die Abgeschlossenheit gleichzeitige Betriebsabläufe sicherstellen soll und zudem doppelte Nutzungen, zum Beispiel des gastronomischen Bereichs, möglich sind", erklärt Andreas Schmitt vom beauftragten Friedberger Architektur-Büro.

Die nächsten Schritte sind vorgezeichnet. Vielfältige Gespräche mit der Baubehörde des Wetteraukreises, möglichen Investoren und Co-Investoren, den Zuschussgebern, den Grundstückseignern und nicht zuletzt den politischen Mandatsträgern stehen an. "Bis zur Kommunalwahl im Frühjahr 2021 wollen wir ein beschlussfähiges Konzept vorliegen haben, damit die neue Stadtverordneten-Versammlung im Sommer beschließen kann", gibt sich Ortwein einen straffen Zeitplan vor.

Unabhängig vom der Entscheidung für einen Neubau bleibt ein zweites Problem. "Wir werden auf jeden Fall noch einige Spielzeiten im alten Stadion absolvieren müssen und deshalb sind dort auch noch Investitionen notwendig, am besten im Wissen, wohin die Reise langfristig geht", sagt Ortwein.

Der Weg in Richtung erfolgreiche Eissport-Zukunft ist also noch mit vielen Steinen bepflastert. Spätestens jetzt erkennt man, warum der 42-jährige Ortwein vor Wochenfrist einen Teil seiner Geschäftsführungsverantwortung an Dag Heydecker abgegeben hat. Die kommenden Jahre werden ihn fordern, bis sein Traum dann möglicherweise realisiert ist.