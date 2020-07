Neuer Bad Nauheimer Spielmacher mit Offensivdrang

Bad Nauheims neuer Trainer Hannu Järvenpää freut sich drauf, die Neuzugänge ins Team zu integrieren. Foto: Chuc

Bad Nauheim (wbe). Der Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat seinen ersten Kontingentspieler für die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) verpflichtet. Der 30-jährige Kanadier Kelsey Tessier soll einer der Leader im Bad Nauheimer Kader für die neue Punktspielrunde 2020/21 werden. "Er bringt große spielerische Klasse mit", sagt Bad Nauheims Team-Manager Matthias Baldys. Nach Tomas Schmidt, Frederik Cabana und Christoph Körner ist Kelsey Tessier der vierte Neuzugang bei den Roten Teufeln.

Für EC-Headcoach Hannu Järvenpää zählt vor allem die Erfahrung, die der Kanadier mitbringt. "Mit seinen drei Jahren in der EBEL und dem Gastspiel in der Allsvenskan (2. Schwedische Liga, Anm. d. Red.) hat er sich ein großes Erfahrungspotential aufgebaut. Er ist ein Spielmacher mit einem guten Schuss", freut sich der EC-Trainer auf seinen neuen Schützling. "Meine Erwartungen sind, dass wir mit dem Bad Nauheimer Team die Playoffs erreichen. Ich persönlich möchte meine Führungsqualitäten für die Mannschaft auf und neben dem Eis einbringen", erklärt der Rechtsschütze zu seinem neuen Engagement in der Badestadt.

In der Transfergerüchteküche wurde der kanadische Vollblutangreifer bisher mit Clubs aus der österreichischen EBEL in Verbindung gebracht, aber auch als interessanter Transfer für das Oberhaus des deutschen Eishockeys gehandelt.

Aber nun ist "die Tinte trocken" und die Entscheidung ist für die Wetterau und den EC Bad Nauheim gefallen, so EC-Sprecherin Jana Duderstadt. Der Sportliche Leiter, Matthias Baldys, zeigt sich mit diesem Verhandlungsergebnis mehr als zufrieden und sagt: "Kelsey bringt nicht nur spielerische Klasse mit, sondern soll auch einer der Leader im Teufel-Kader werden."

Der heute 30-jährige Tessier spielte von 2010 bis 2013 für die Connecticut Whales in der AHL, wo er 88 Punkte in 236 Spielen erzielte. Nach der Nordamerikazeit folgten Stationen in Schweden sowie Finnland, bis der Goalgetter in den Saisons 2016/17 bis 2018/2019 erfolgreich für die Vienna Capitals in der Erste Bank Eishockey Liga stürmte. Dort erzielte der 1,74 Meter große Tessier in 190 Begegnungen insgesamt 126 Scorerpunkte. Insbesondere in der Meisterschaftssaison 2016/17 gehörte er zu den Schlüsselspielern seiner Mannschaft, die damit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel in die österreichische Hauptstadt holte. Im Trikot der Caps bestritt er außerdem Einsätze in der Champions Hockey League (CHL), bei denen er weitere Tore und Assists lieferte.

Zuletzt stand Kelsey bei Västerås, also erneut bei einem Club der zweiten schwedischen Hockeyliga "Allsvenskan", unter Vertrag - mit 40 Punkten (50 Spiele) war er unter den Top-20-Torschützen der Liga und erfüllte damit wieder die in ihn gesetzten Erwartungen.

Head-Coach, Hannu Järvenpää sagt zu dieser Transfermeldung: "Er ist ein Spielmacher, hat aber auch einen Schuss, der in der Offensivzone einigen Schaden anrichten kann. Starke Arme lassen ihn viele Face-Offs gewinnen."

"Ich möchte sagen, wie aufregend es für meine Familie und mich war, bei Bad Nauheim zu unterschreiben und die Möglichkeit zu haben, mit einer großartigen Organisation sowie noch besseren Fans zu spielen. Meine Erwartungen in diesem Jahr sind, dass unsere Mannschaft die Playoffs erreicht und eine Serie nach der anderen durchläuft. Ich persönlich möchte meine Führungsqualitäten und meine Erfahrung in diese Mannschaft auf und neben dem Eis einbringen - offensiv und defensiv so gut wie möglich sein. Ich danke allen, lasst uns Spaß haben und ich wünsche uns eine spannende Saison", ergänzt der Rechtsschütze selbst zu seiner Verpflichtung beim ECN. Die erste Kontingentstelle bei den Roten Teufeln ist somit vergeben - die sportlich Verantwortlichen arbeiten aber weiterhin an der Mannschaftszusammenstellung. Bleibt also spannend, was in den nächsten Tagen und Wochen noch so "teuflisches" passiert.