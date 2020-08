Ortwein: "Wir planen mit Kapazität von 2000 Fans"

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM (wbe) "Wenn die Saison wieder losgeht, planen wir bei Heimspielen mit einer Zuschauerkapazität von 2000 Besuchern." In der derzeitigen Corona-Pandemie-Zeit überraschte mit dieser Aussage Geschäftsführer Andreas Ortwein am Montagabend während der Gesellschafterversammlung im VIP-Raum des Bad Nauheimer Eisstadions die anwesenden Kommanditisten, die sich über die aktuelle Situation des EC Bad Nauheim informieren ließen.

Im Mittelpunkt stand die Vorstellung des neuen Geschäftsleiters Dag Heydecker, die allenthalben begrüßt wurde. Der 59-Jährige, der in seiner "Antrittsrede" vor allem seine langjährige Verbundenheit zum EC Bad Nauheim als wesentlichen Antrieb für seine neue Aufgabe darstellte, will sich gleich zu Beginn seiner Tätigkeit um neue Sponsoren kümmern. "Zudem sind 1000 verkaufte Dauerkarten (aktuelle Zahl liegt bei gut 600) ein zusätzliches Ziel für meine ersten Arbeitswochen", erklärte der gebürtige Steinfurther.

Neben Dag Heydecker wurde für den sportlichen Sektor mit Cason Hohmann die Verpflichtung des zweiten Kontingentspielers bekannt gegeben. Der 27-jährige US-Boy bestreitet in Bad Nauheim seine vierte Saison in Europa und hat bislang sowohl in der ersten slowakischen Liga als auch beim schweizerischen HC Olten für viel Furore gesorgt. "Cason kann als Center und als Flügelspieler eingesetzt werden und ist extrem wendig auf engstem Raum", stellte EC-Head-Coach Hannu Järvenpää die Vorzüge seines Neuzugangs heraus.

Der Finne war zusammen mit Co-Trainer Harry Lange und Kontingentspieler Kesley Tessier zwischenzeitlich als "Überraschungsgast" zur Gesellschafterversammlung hinzugestoßen. "Derzeit müssen wir sehr flexibel sein. Ich denke wir werden Ende August unsere Mannschaft personell zusammen haben und dann auch aufs Eis gehen", erklärte der Finne.

Ob die Saison in der DEL2 wirklich Anfang Oktober startet, wollte Geschäftsführer Andreas Ortwein nicht bestätigen. "Wir haben einen Notfallplan B und C in der Schublade mit Saisonstart November oder Dezember. Im schlimmsten Fall würde die Spielzeit über den 30. April hinaus verlängert und die Playoffs auf drei Siege verkürzt. Auf jeden Fall wird es aber keine Geisterspiele geben", meinte Ortwein.

Damit war er dann beim Thema "Zuschauerkapazität für die Heimspiele" in Zeiten von Corona. "Auf Basis des allgemeinen Papiers der DEL2 haben wir ein auf unsere Belange zugeschnittenes Abstands- und Hygienekonzept konzipiert und inzwischen dem Wetteraukreis vorgestellt. Das hat durchaus Anklang gefunden und sieht eine Zuschauerzahl von circa 2000 für Sitz- und Stehplätze vor. In unseren Überlegungen hilft uns jetzt unser altes Stadion, das eine Querlüftung ermöglicht", könnte Ortwein vor dem angestrebten Stadion-Neubau vielleicht doch noch einmal von der altehrwürdigen Spielstätte Colonel-Knight-Stadion profitieren.

Während sich Bad Nauheim in der Saisonvorbereitung auf gutem Weg sieht, sind die Konkurrenten in Baden-Württemberg und Bayern noch lange nicht so weit. Das bereitet Ortwein, der in der entsprechenden DEL2-Kommission mitarbeitet, fast schon die größeren Sorgen. "Wir können schließlich einen Spielbetrieb nicht allein gestalten", meint der 42-Jährige, der bis zum Saisonstart noch viel Arbeit hat, zumal noch in diesem Monat für ihn die politischen Gespräche zum Stadion-Neubau in eine vorgerückte Phase treten.