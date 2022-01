Personalsituation des EC gleicht russischem Roulette

Kevin Lavallee, der in der Zeit von 2008 bis 2014 beim EC Bad Nauheim in der Oberliga beziehungsweise in der DEL 2 spielte und dabei zum Publikumsliebling bei den Fans der Roten Teufel avancierte, kehrt in die Deutsche Eishockey-Liga 2 zurück. Der inzwischen 36-jährige Stürmer, der in der Kurstadt lebt und zuletzt beim Oberligisten EG Diez/Limburg spielte, hat sich bis zum Saisonende den Eispiraten aus Crimmitschau angeschlossen. Derweil trauert der EC um einen weiteren ehemaligen Angestellten: Fred Carroll. Er verstarb in der letzten Woche im Alter von 59 Jahren. Der gebürtige Kanadier hatte sich als Spieler und als Trainer einen Namen beim EC Bad Nauheim gemacht. Bereits 1986 kam er in die Badestadt und spielte zwei Jahre lang unter Trainer Ricki Alexander. 2007 kehrte er als Trainer nach Bad Nauheim zurück und übernahm für mehrere Jahre die Leitung der Oberliga-Mannschaft. Bereits während seiner Bad Nauheimer Trainerzeit war bei ihm Hautkrebs diagnostiziert worden. (kwb)