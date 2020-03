Rote Teufel Bad Nauheim mit erstem Neuzugang

Jetzt teilen:

Bad Nauheim (wbe). Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 vorgestellt. Vom Ligakonkurrenten Bayreuth Tigers wechselt der 31-jährige Tomas Schmidt als neuer Verteidiger zu den Roten Teufeln. Der in Ostrov geborene Schmidt hat die tschechischen Jugend-Nationalmannschaften durchlaufen sowie in der 1. und 2. Liga seines Heimatlandes gespielt. In Deutschland war er für den Oberligisten Regensburg aktiv und hat in der DEL2 in Bremerhaven, in Dresden und zuletzt in Bayreuth auf dem Eis gestanden. Insgesamt 354 DEL2-Spiele hat der gebürtige Tscheche mit deutschem Pass absolviert und bringt damit reichlich Erfahrung mit nach Bad Nauheim. Zuletzt in Bayreuth war er in allen Punktspielen im Einsatz und verbuchte immerhin 37 Scorer-Punkte.

"Tomas war in Dresden und in Bayreuth eine feste Größe in der Abwehr. Er ist ein sehr beweglicher Verteidiger, der auch ein Spiel eröffnen kann", sagt EC-Team-Manager Matthias Baldys. Auch der neue Headcoach Hannu Jarvenpää ist von den Qualitäten seines Neuzugangs überzeugt. "Er ist ein sehr erfahrener Verteidiger und er ist der Typ Spieler, der uns helfen kann, aus der Defensive heraus Spiele mit zu entscheiden."