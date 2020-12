Rote Teufel feiern tollen Derbysieg

Eine sichere Beute von Bad Nauheims Felix Bick ist die Scheibe, der im Derby den Frankfurter Mike Fischer (Nummer 17) nicht zum Zug kommen lässt. Foto: Chuc

BAD NAUHEIM - Das Sprichwort umgekehrt interpretiert: Zunächst zu Tode betrübt, dann himmelhoch jauchzend; Der EC Bad Nauheim kasierte bekanntlich am Freitag eine böse Klatsche in Freiburg, und bejubelte am Sonntagabend den 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)-Sieg im Hessenderby gegen die Löwen Frankfurt. Das sind die zwei Gesichter des EC Bad Nauheim in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Die Löwen starteten gut ins Derby und kontrollierten das Spiel in den ersten zehn Minuten. Nach dem verdienten Gäste-Führungstreffer durch Sebastian Collberg fanden aber die Bad Nauheimer besser ins Spiel und verbuchten nach Toren von Körner und Tessier zur ersten Drittelpause einen 2:1-Vorsprung. Im ausgeglichenen Mittelabschnitt kassierten die Roten Teufel zwar eine Reihe von Strafen, doch die Löwen vermochten die Überzahlphasen nicht nutzen. Teufel-Top-Scorer Cason Hohmann (bisher sieben Vorlagen) erzielte mit seinem ersten Saisontreffer durch einen Unterzahlkonter das 3:1.

Mark Richardson erhöhte im Schlussdrittel auf 4:1, doch Mike Mieszkowski antwortete direkt mit dem 2:4. Clever verteidigend hielt der ECBN den Abstand und machte per Empty-Net-Goal (Nicolas Cornett) und einem weiteren Treffer (Pauli) den Sieg perfekt.

Tore: 0:1 Sebastian Collberg (11.), 1:1 Christoph Körner (12.), 2:1 Kelsey Tessier (17.), 3:1 Cason Hohmann (35.), 4:1 Mark Richardson (47.), 4:2 Mike Mieszkowski (48.), 5:2 Nicolas Cornett (59.), 6:2 Andreas Pauli (60.).