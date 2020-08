Rote Teufel verabschieden Steve Slaton

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Nauheim (red). Nach dreieinhalb Jahren und 189 Pflichtspielen im Trikot des Eishockey-Zweitligisten EC Bad Nauheim ist für Steve Slaton Schluss. Der 40-jährige US-Amerikaner mit deutschem Pass wird in der kommenden Saison nicht mehr im Colonel-Knight-Stadion auflaufen und stattdessen eine Umschulung sowie Ausbildung im kaufmännischen Bereich beginnen.

Die Schlittschuhe hängt Slaton trotzdem noch nicht ganz an den Nagel. In Zukunft verteidigt er das Tor des Neu-Oberligisten in Diez-Limburg. "Solche Entscheidungen sind nie einfach, aber den Weg, den Steve nun geht, geht er nach 17 Profijahren sehr bewusst für sich und seine Familie. Er ist ein cleverer Mensch, irgendwann muss man die Karriere nach der Karriere angehen. Wir drücken ihm dafür beide Daumen", erklärt EC-Geschäftsführer Andreas Ortwein.

"Ich habe das Glück, schon so lange Profisportler zu sein und letztendlich hier ein Zuhause gefunden zu haben. Deshalb bedanke ich mich bei meinen 'Teammates' und den Fans für die schönen Erinnerungen beim EC Bad Nauheim", blickt der 40-Jährige auf seine Zeit bei den Roten Teufeln zurück.