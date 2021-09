Rote Teufel vor 2200 Fans

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Saison-Eröffnung beim Eishockey-Zweitligisten EC Bad Nauheim und die Begeisterung bei den Fans ist förmlich zu spüren. Aufgrund des mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Hygiene-Konzepts dürfen 2200 Zuschauer am heutigen Samstag die Tore des Colonel-Knight-Stadions passieren, wenn ab 14.30 Uhr der Einlass zur Saisoneröffnungsfeier möglich ist. Nach 329 Tagen endlich wieder Eishockey vor Zuschauern - das wollen sich die Fans bei kostenlosem Eintritt natürlich nicht entgehen lassen, sodass das Eisstadion schon vorab ausverkauft ist.

Sportlich wird es ab 16 Uhr, wenn sich die Bad Nauheimer DEL2-Truppe mit dem Oberligisten Eisbären Regensburg misst. Trainer Harry Lange, der mit dem bisherigen Stand der Vorbereitung nach zwei Wochen insgesamt zufrieden ist, will die Partie in erster Linie zum Experimentieren nutzen. Mit zum Aufgebot beim EC gehört Daniel Ketter, der nach der letzten Saison seinen Abschied aus Bad Nauheim verkündet hatte. Der inzwischen 36-jährige lässt seine Karriere beim Oberligisten EG Diez/Limburg ausklingen, hat aber viele Eiszeiten in Bad Nauheim verbracht. "Einen Spieler mit einer solch langen Zugehörigkeit zum Verein kann man nicht ohne richtige Ehrung verabschieden", sagt EC-Geschäftsführer Andreas Ortwein und freut sich, dass Daniel Ketter jetzt trotz Corona eine Plattform bekommt, um sich noch einmal den Fans zu zeigen. Er wird gegen Regensburg als Letzter auf das Eis kommen, soll die gesamte Partie absolvieren und muss dann sicherlich noch einige Ehrenrunden laufen.