Rote Teufel vor hartem Test in Freiburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Nach derzeitiger Planung fällt in drei Wochen der Startschuss zur Saison 2020/21 in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Deshalb verstärken die Vereine aktuell ihre Vorbereitungsaktivitäten. Dies gilt auch für den EC Bad Nauheim, der an diesem Wochenende zwei Testspiele absolviert. Zunächst sind die Badestädter am heutigen Freitag um 19.30 Uhr zu Gast beim Klassenkonkurrenten EHC Freiburg und am Sonntag treffen sie um 18.30 Uhr im Colonel-Knight-Stadion auf den Kooperationspartner Herne.

Im Gegensatz zu Bad Nauheim sind die Freiburger erst vor einer Woche in die Serie ihrer Vorbereitungsspiele eingestiegen. Dabei gab es aber gleich einen Kracher, denn in der Echte-Helden-Arena, die derzeit saniert wird, gewannen die Breisgauer gegen den Klassenkonkurrenten Ravensburger Towerstars vor 400 Zuschauern mit 7:1. "Da wieder angefangen wo sie nach der vorzeitig abgebrochenen Saison aufgehört haben", könnte man formulieren, nachdem die Schützlinge von Trainer Peter Russell nach der letzten Hauptrunde überraschend auf Platz drei gestanden hatten. Für Bad Nauheim also der erste richtige Auswärtstest bei einer Mannschaft, die sich mit sieben neuen Spielern verstärkt hat.

Keine Gästefans

Zwei Tage später haben die Badestädter den in der Oberliga beheimateten Herner EV zu Gast. Der HEV hat am letzten Wochenende zwei Auswärts-Testsiege eingefahren. Beim Oberliga-Meister Tilburg Trappers feierten die Schützlinge von Danny Albrecht einen 3:1-Erfolg und zwei Tage danach gab es einen 4:1-Sieg beim Aufsteiger EG Limburg-Diez.

Für diese Partie haben die EC-Verantwortlichen bereits den Verkauf der personalisierten Tickets gestartet. Gästefans darf aufgrund des bestehenden Hygiene-Konzepts der Zutritt zum Spiel nicht gewährt werden, deshalb wurde der Ticketverkauf auf bestimmte Postleitzahlen-Gebiete beschränkt.