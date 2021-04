Saisonbilanz EC Bad Nauheim: Des Trainers lange Mängelliste

Drittbester Scorer: Cason Hohmann, der die Roten Teufel in Richtung des Liga-Schlusslichts Bayreuth Tigers verlassen wird, war an jedem zweiten EC-Treffer (insgesamt 156) beteiligt. Der US-Boy, im November "Spieler des Monats" in der DEL2, markierte 20 Tore und legte 59 Vorlagen auf, kam also auf 79 Scorerpunkte. Nur Marco Pfleger von den Tölzer Löwen (86) und Zach O`Brian vom EV Landshut (83) weisen eine noch bessere Bilanz auf.

Schwache Angriffsleistung: Mit 28,1 Schüssen pro Spiel auf den gegnerischen Kasten liegen die Wetterauer auf dem letzten Rang der Statistik, die von den Kassel Huskies (35,1), dem EHC Freiburg (34,6) und den Löwen Frankfurt (34,4) angeführt wird. Auch 156 eigene Treffer sind ein Wert, den nur die Dresdner Eislöwen (140), die Lausitzer Füchse (145), die Bayreuth Tigers (145) und die Ravensburg Towerstars (155) unterboten.

Järvenpää vor Lange: Als sich Bad Nauheim am 16. Februar von Cheftrainer Hannu Järvenpää trennte, standen für die Roten Teufel auf Rang zehn 39 Punkte aus den ersten 29 Partien zu Buche, der Finne kam also auf einen Schnitt von 1,34. Nachfolger Harry Lange sammelte in 21 Spielen auch 21 Punkte, was einem Schnitt von einem Zähler pro Match und dem Abrutschen auf Rang elf entspricht.

Fairstes Team: Dass Spiele nicht unbedingt auf der Strafbank gewonnen werden, ist eine alte Eishockey-Weisheit, die der EC Bad Nauheim allerdings nicht mit Leben erfüllen konnte. Die Wetterauer sind mit 383 Strafminuten das fairste Team der Liga, gefolgt von Crimmitschau (388) und Ravensburg (406). Am Ende des Tableaus: Hauptrunden-Gewinner Kassel Huskies (514), die als Achte noch in die Playoffs gerutschten Heilbronner Falken (667) und die Lausitzer Füchse (694).

Nur 24 Überzahl-Tore: Powerplay war und ist keine Bad Nauheimer Erfindung! 150 Mal spielten die Wetterauer in dieser Saison in Überzahl, nur 24 Treffer brachten sie dabei zustande. Dies bedeutet den mit Abstand schlechtesten Wert der gesamten Liga noch hinter den Lausitzer Füchsen, die wenigstens 28 Mal trafen, als sie einen Mann mehr auf dem Eis hatten, und den Bayreuth Tigers, die in dieser Statistik 31 Mal erfolgreich waren. (afi)