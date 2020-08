Saisonstart in der DEL 2 verschoben

Die DEL 2 will keine Ligaspiele vor leeren Rängen. In Bad Nauheim (Foto) und den anderen Hallen sollen Fans sitzen, wenn die Saison beginnt. Foto: Storch/Archiv

Bad Nauheim (wbe). Das eine ist die Hoffnung, das andere eben die Realität. Anfang Juli hatte die Ligaleitung der Deutschen Eishockey-Liga 2 noch verkündet, dass man Anfang Oktober - und damit trotz Corona mit nur geringer Verzögerung - in die neue Saison 2020/21 starten werde. Nun kam nach einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung die Kehrtwendung in Form einer erneuten Saisonverschiebung auf den 6. November.

Dazu gab es folgende offizielle Pressemitteilung der DEL 2: "Die Deutsche Eishockey-Liga 2 hatte in Abstimmung mit den DEL 2-Clubs und in Anlehnung an das Hygienekonzept der Task Force Eishockey einen Saisonstart zum 2. Oktober fokussiert. Aufgrund regional unterschiedlicher behördlicher Verordnungen und fehlender Genehmigungen für einen Spielbetrieb mit Zuschauern Anfang Oktober kann keine professionell notwendige Planung und Umsetzung des Spielbetriebs für Clubs und Liga gewährleistet werden. Somit sehen sich die DEL 2 und ihre Clubs gezwungen, den Saisonstart nochmals vom 2. Oktober auf den 6. November zu verschieben."

"Die großen Unterschiede bezüglich der aktuellen Verordnungen und Verbote in den Bundesländern und fehlende Freigaben an den DEL2-Standorten machen einen Spielbetrieb unter wirtschaftlich umsetzbaren Voraussetzungen mit Start am 2. Oktober unmöglich. Zuschauer sind für den Sport und unsere Clubs eine wirtschaftliche Notwendigkeit, auch unter Beachtung grundlegender Hygienekonzepte. Insofern fokussieren wir uns jetzt auf einen Saisonstart am 6. November", sagt DEL 2-Geschäftsführer Rene Rudorisch.

Eine Verschiebung des Saisonstarts hatte Bad Nauheims Geschäftsführer Andreas Ortwein schon mehrfach angedeutet. Als Vorsitzender der federführenden DEL 2-Kommission kannte er vor allem die Probleme der Clubs aus Baden-Württemberg und Bayern, deren Regierungen sich nicht zuletzt auch aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen immer sehr zurückhaltend mit Großveranstaltungen gezeigt hatten. Auch die Aussage der hessischen Landesregierung, dass bis Ende Oktober "größere Veranstaltungen" nur in Ausnahmefällen genehmigt würden, hatte die Hoffnung der DEL 2-Clubs arg gedämpft, im Oktober wieder mit entsprechenden Zuschauerzahlen antreten zu können.

Natürlich ist EC-Geschäftsführer Andreas Ortwein über die neuerliche Verschiebung nicht erfreut, auch weil er mit seinem Team bereits ein Hygienekonzept erstellt hat, das trotz einer anvisierten Zuschauerzahl von circa 2 000 Besuchern durchaus Anklang bei den Behörden fand. "Wir müssen die Liga als Ganzes sehen - und da ist jetzt wichtig, dass wir am 6. November mit möglichst großer Zuschauerzahl starten können", sagt Ortwein.

Bis dahin hat er mit seinem Team noch viel Arbeit, denn das ausgearbeitete Hygienekonzept muss finalisiert werden. Und die gesamte Planung, die auf den 2. Oktober ausgerichtet war, muss angepasst werden. "Jetzt müssen wir erst einmal Gespräche mit der Mannschaft, dem Trainer-Team und den Gremien führen", sagt Ortwein. Anschließend will er sich mit neuen Informationen an die Öffentlichkeit wenden.

Vermutlich werden sich die Termine vier Wochen nach hinten verschieben, so dass auch die Vorbereitung erst Anfang Oktober beginnen wird.