"Schmerzvolle Niederlage" der Roten Teufel

BAD NAUHEIM - Nach dem feinen 4:2-Auswärtssieg vom Freitag in Ravensburg hat der EC Bad Nauheim die starke Leistung am Sonntag nicht bestätigen können. In der DEL2-Partie zeigte das Team von Trainer Hannu Järvenpää gegen die Bietigheim Steelers im Gegenteil sogar eine ganz schwache Vorstellung und unterlag dem dezimierten, aber stark aufspielenden Kontrahenten im heimischen Colonel-Knight-Stadion mit klar mit 2:6 (0:2, 2:3, 0:1).

"Das war eine der schmerzvollsten Niederlagen meiner gesamten Karriere. Ich habe es offenbar nicht geschafft, der Mannschaft zu vermitteln, dass Bietigheim trotz der wenigen Spieler alles geben wird. Diesen Schuh muss ich mir anziehen und nehme 49 Prozent der Niederlage auf meine Kappe. 51 gehen aber auf die Mannschaft, vor allem auf die Führungsspieler", zeigte sich der EC-Coach im Anschluss bitter enttäuscht vom Auftritt seiner Mannen.

Mit dem Selbstvertrauen des Überraschungscoups vom Freitag ins Spiel gegangen, wurden die Kurstädter von den Steelers, die nur mit elf Feldspielern antreten konnten, kalt erwischt. Nach nur fünf Minuten überwand Riley Sheen Philipp Maurer, der anstelle von Felix Bick den EC-Kasten hütete, per Bauerntrick. Und der frühe Treffer gab die Richtung für das weitere Drittel vor, das Team aus Baden-Württemberg blieb klar tonangebend und erhöhte durch Fabjon Kuqi (13.) verdientermaßen auf 2:0. Erst in den letzten Minuten des ersten Abschnitts setzten die Nauheimer erste offensive Akzente, Steelers-Goalie Cody Brenner ließ aber keinen Gegentreffer zu.

Zwar startete der EC dann gut ins Mitteldrittel und hatte durch Andi Pauli die dicke Chance zum 1:2, im direkten Gegenzug erhöhte aber Sheen (22.) bei einem Zwei-auf-Eins auf 3:0. Danach ging Maurer vom Eis, Bick rückte zwischen die Pfosten, musste aber nur wenig später bereits den Schuss von Robert Kneisler passieren lassen - 0:4. Nachdem der vermeintliche 1:4-Anschlusstreffer von Kelsey Tessier kurz darauf zurückgenommen wurde, sorgte dies für lang anhaltende Diskussionen. Die Wut darüber wandelten die Badestädter in Energie um, denn wenig später gelang Pauli (32.) das erste Tor, das diesmal auch Bestand hatte. Dies war allerdings nur ein Strohfeuer, denn Bietigheim präsentierte sich trotz der personellen Probleme bärenstark und zudem höchst effektiv. Der groß aufspielende Sheen narrte gleich zwei Verteidiger und jagte den Puck zu seinem dritten Tor in den Winkel. Wenige Sekunden vor der Drittelpause gelang Aaron Reinig zumindest das 2:5.

Zu Beginn des Schlussabschnitts bauten die "Roten Teufel" dann zwar Druck auf, etliche Ungenauigkeiten im Passspiel machten aber vielversprechende Situationen oftmals im Ansatz zunichte. Und wenn doch etwas auf den Steelers-Kasten kam, war Brenner aufmerksam zur Stelle. So kam im letzten Drittel keine Spannung mehr auf, trotz nachlassender Kräfte transportierte Bietigheim den Vorsprung bis in die Schlussphase hinein. Und weil Järvenpää schon drei Minuten vor dem Ende alles riskierte und Bick vom Eis holte, machte Norman Hauner für die Gäste sogar per "Empty Net Goal" noch das halbe Dutzend voll.

Weiter geht es für den EC bereits Dienstag (19.30 Uhr), dann steht die Partie beim ESV Kaufbeuren auf dem Programm. - Tore: 0:1 Sheen (5.), 0:2 Kuqi (13.), 0:3 Sheen (23.), 0:4 Kneisler (25.), 1:4 Pauli (32.), 1:5 Sheen (37.), 2:5 Reinig (40.), 2:6 Hauner (59.) - Strafminuten: Bad Nauheim 0 Minuten/Bietigheim: 2 Minuten.

(cha) Schwerfällig war der EC Bad Nauheim nach seiner Quarantäne wieder in den Spielbetrieb der DEL2 hineingekommen. Eine Woche nach den zwei Sieben-Gegentore-Schlappen bewiesen die Kufencracks aus der Wetterau am Freitag mit dem imposanten 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) beim Zweiten Ravensburg Towerstars aber, dass sie wieder im Rhythmus sind - und vor allem noch auswärts gewinnen können. Schon im ersten torlosen Drittel hatten die Roten Teufel dominiert, ein Solo von Cason Hohmann brachte die Führung, ehe im weiteren Verlauf Youngster Maximilian Glötzl mit einem Doppelpack auftrumpfte. Die Entscheidung führte Kelsey Tessier mit einem Empty Net Goal herbei - Tore: 0:1 Hohmann (23.), 1:1 Driendl (26.), 1:2 Glötzl (34.), 1:3 Glötzl (35.), 2:3 Driendl (55.), 2:4 Tessier (60.) - Strafminuten: Ravensburg 8 Minuten/Bad Nauheim 0 Minuten.