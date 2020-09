Spielmacher Jamie Arniel besetzt letzte Kontingentstelle

Hannu Järenpää, Trainer des EC Bad Nauheim, beim öffentlichen Training des EC am Donnerstag. Foto: Chuc

Bad Nauheim (wbe). Das Quartett an Kontingentspielern ist beim EC Bad Nauheim komplett. Nach dem Kanadier Kelsey Tessier, dem US-Boy Cason Hohmann und dem Briten Mark Richardson wurde jetzt der Kanadier Jamie Arniel von den Badestädtern als letzter Ausländer für die neue Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 verpflichtet. Die Sprache Englisch wird also bei den Badestädtern in der kommenden Runde vorherrschen, wenn es um die Kommunikation zwischen den ausländischen Spielern geht.

Der 30-jährige Kanadier Jamie Arniel spielte in der vergangenen Saison in der ersten österreichischen Liga bei HCB Südtirol Foxes. Der aus Kingston stammende Rechtsschütze wurde in der nordamerikanischen Ontario Hockey League ausgebildet und lief bis 2012 im Farmteam der Boston Bruins in der AHL auf und bestritt auch ein einziges Spiel für Boston in der NHL.

Vor der Saison 2012/13 wechselte er nach Europa, streifte das Trikot der Eisbären Berlin über und feierte dort auch die DEL-Meisterschaft. Nach einem kurzen Abstecher in die finnische Liga spielte er fünf Saisons lang in der österreichischen Liga EBEL für Dornbirn, wo er zeitweise auch als Kapitän fungierte. Die nächste Station waren die Vienna Capitals in der EBEL und einige Partien für den DEL-Club Augsburg, ehe er wieder nach Österreich wechselte.

Jamie Arniel gilt als technisch versierter Spielmacher mit einem ausgeprägten Torinstinkt. Er kann allerdings auch auf dem Flügel eingesetzt werden und bietet damit dem neuen EC-Coach Hannu Järvenpää verschiedene Einsatzoptionen. Zudem ist er ein beständiger Punktelieferant, der den Körperkontakt nicht scheut. "Er ist ein guter Schlittschuhläufer mit einem präzisen Torschuss. Genau wie bei Kelsey Tessier habe ich über die Jahre auch von ihm schon einige Spiele gesehen. Er scheut jedenfalls nicht die hautnahe Auseinandersetzung vor dem gegnerischen Tor", meint der finnische EC-Coach mit einem Augenzwinkern.

"Ich freue mich auf meine Zeit in Bad Nauheim. Die Pandemie hat leider viele Dinge für die Menschen unsicherer gemacht und deshalb bin ich froh darüber, in Bad Nauheim spielen zu können", erklärt der kanadische Neuzugang, der auch aufgrund seiner Erfahrung seine Führungsqualitäten einbringen will.

"Mit Jamie Arniel haben wir unseren Wunschkandidaten unter Vertrag genommen und damit sind unsere Kaderplanungen jetzt erst einmal abgeschlossen. Wir sind sicher, dass wir einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern haben. Jetzt tun wir in den nächsten Tagen alles, damit es zeitnah los gehen kann", sagt EC-Geschäftsführer Andreas Ortwein.