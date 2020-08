Steve Slaton verlässt EC Bad Nauheim

Die Zeit von Steve Slaton im Bad Nauheimer Trikot ist vorbei. Archivfoto: Storch

BAD NAUHEIM (dio). Abschied: Co-Trainer Harry Lange sowie Geschäftsführer Andreas Ortwein verkündeten: Nach dreieinhalb Jahren und 189 Pflichtspielen im Trikot des EC Bad Nauheim wird Steve Slaton, der 40-jährige US-Amerikaner mit deutschem Pass, in der kommenden Eishockey-Saison nicht mehr im Colonel-Knight-Stadion auflaufen.

Slaton startet eine Umschulung sowie Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Die Schlittschuhe hängt er trotzdem noch nicht ganz an den Nagel und verteidigt in Zukunft beim Neu-Oberligisten in Diez-Limburg. Seinen Wohnsitz in der Kurstadt will der sympathische Defensiv-Spezialist aber behalten.

Suche nach Verteidiger

"Wir prüfen den Markt weiterhin. Eine Position wollen und werden wir in der Verteidigung noch vergeben. Je nachdem was der Markt hergibt, wird es ein deutscher oder ausländischer Verteidiger sein. Wichtig ist, dass er zu unserem jetzt angedachten Spielstil passt", sagte Co-Trainer Harry Lange.