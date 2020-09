Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM (dio/red). Es geht los: Das Team des Eishockey-Zweitligisten EC Bad Nauheim um Head-Coach Hannu Järvenpää und Co-Trainer Harry Lange lädt am heutigen Donnerstag zum ersten öffentlichen Eistraining der Saison 2020/2021 ins Colonel-Knight-Stadion ein.

Seit dem 4. September findet wieder freiwilliges Training der Profi-Mannschaft statt, allerdings bisher ohne Fans. Der nächste wichtige Schritt Richtung Normalität soll jetzt gegangen werden: Ein "Testlauf mit Zuschauern" wurde dem EC gestattet, sodass die Fans eingeladen sind, das Team bei diesem Trainingzu besuchen. Einlass ist ab 17 Uhr, das Training startet um 18 Uhr und dauert bis 19.30 Uhr.

Für zusätzliche Unterhaltung wird gesorgt sein, denn Stadionsprecher Richard Eberhard wird jeden Spieler einzeln begrüßen und präsentieren. Garniert wird die Trainingseinheit mit Interviews, dabei kommen unter anderem die Trainer und die Neuzugänge zu Wort. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl gesorgt, die Bezahlung erfolgt - wie gewohnt bargeldlos - über den Stadiondeckel.

"Wir freuen uns sehr, dass wir - auf Basis unseres umfangreichen Hygiene-Konzepts - vom Wetteraukreis und der Stadt dieses öffentliche Training genehmigt bekommen haben. Mit Corona ist es wie im Sport, nur gemeinsam kommen wir zum Ziel. Es kommt jetzt auch auf die Disziplin jedes einzelnen Besuchers an, damit dieser erste Probelauf erfolgreich bestritten werden kann. In den nächsten Tagen besprechen wir auch final die Rückkehr von Zuschauern zu unseren DEL2-Spielen. Matthias Baldys plant bereits die ersten Freundschaftsspiele", so Geschäftsführer Andreas Ortwein.

Zum ersten öffentlichen Training mit Zuschauern ist es sehr wichtig, dass alle Corona-Verhaltensregeln eingehalten werden:

• Einlass ist bereits ab 17 Uhr - um Warteschlangen beim Eingang und Catering zu vermeiden, bitte nicht erst kurz vor Trainingsstart (18 Uhr) kommen.

• Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Haupteingang! Markierungen zur Abstandswahrung bitte beachten. Einlass zum Training geht nur in Verbindung mit der persönlichen Registrierung und einem Mund-/Nasenschutz (wer keinen hat, kann in der Geschäftsstelle eine EC-Maske kaufen).

• Am Haupteingang beim Einlass stehen Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung.

• Auch im Stadion-Umlauf, auf dem Weg zu den Catering-Ständen oder zu den Toiletten ist der Mund- und Nasenschutz verbindlich zu tragen. Die Bitte des EC an die Fans: Haltet den Mindestabstand von 1,50 m ein und beachtet die Handhygiene, Nies- und Hustetikette. Verzichtet bitte dringend auf Umarmungen und Händeschütteln.

• Die Tribünen A, B, C, D und E sowie die Stehkurve werden geöffnet sein, sodass eine gute Verteilung der Besucher möglich ist.

• Nur die Sitzplätze besetzen, die zur Benutzung freigegeben sind (bitte auf die entsprechenden Beschriftungen achten)

• Möglichst weiträumig auf den Tribünen verteilen / keine Gruppenbildung (maximal zehn Personen) - vor allem auch im Stehplatz-Bereich.

• Auch an den Catering-Ständen ist unbedingt der erforderliche Abstand - insbesondere beim Anstellen - einzuhalten.

• Der EC-Treff hat für Getränke und die Teufelsküche für Essen geöffnet. Ebenso ist der Info Point EC-Treff offen und der Merchandising-Stand im Stadion.

• Die Geschäftsstelle hat zudem von 16 bis 19 Uhr regulär geöffnet.

Sollten Fragen während des Trainings zu den Corona-Ordnungen entstehen, so ist ein mobiles Team der Security unterwegs im Stadionrund. Diese werden zudem darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden.

Um die Nachverfolgbarkeit der teilnehmenden Personen sicherstellen, muss sich jeder Gast registrieren. Damit der Einlass schnellstmöglich funktioniert, gibt es das das entsprechende Formular auch auf der ECBN-Homepage (www.ec-bn.de) zum Download.