Teufel werden vorweihnachtlich beschert

BAD NAUHEIM - Weihnachten vorverlegt: Schon zwei Tage vor dem Heiligen Abend hat der EC Bad Nauheim in der Deutschen Eishockey-Liga 2 quasi Bescherung gefeiert. Im Duell gegen den Spitzenreiter Towerstars Ravensburg gewannen die Roten Teufel gleich mit 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) und nahmen damit Revanche für die 1:7-Niederlage im Hinspiel bei den Oberschwaben. Mit dem Erfolg gegen Ravensburg haben die Badestädter ihre Superserie auf eigenem Eis (Sieben Siege in sieben Spielen) weiter ausgebaut, für den überragenden Keeper Felix Bick war es der erste Shutout in dieser Saison.

"Für uns war Felix Bick heute Abend ein "big factor", wie es EC-Headcoach Hannu Järvenpää nach der Begegnung ausdrückte. "Vor allem im zweiten Drittel haben wir uns bei den vielen Chancen für die Ravensburger in alle Schüsse geworfen und defensiv sehr gut gestanden. Die ganze Mannschaft war heute überragend", lobte Järvenpää. Der EC Bad Nauheim startete erfolgreich in die Partie, denn bereits in der 3. Minute besorgte Stefan Reiter die Führung, als die Oberschwaben ihre Zuordnung in der Defensive kurzzeitig verloren hatten. Nach 63 Sekunden der nächste Nackenschlag für die Gäste. Diesmal war es Cason Hohmann, der mit seinem Schuss durch die Beine von Keeper Olaf Schmidt auf 2:0 erhöhte. "Das war der Knackpunkt", meinte hinterher Towerstars-Coach Rich Chernomaz. Bad Nauheim hatte jedenfalls in der "Nebel-Atmosphäre" des Eisstadions im Gegensatz zu den Gästen von Beginn an den richtigen Überblick.

Ravensburg wurde dagegen erst im zweiten Durchgang wesentlich aggressiver und mit seiner Spielweise dem Anspruch eines Tabellenführers gerecht, doch sie scheiterten immer wieder an einem Akteur: Felix Bick. Der 28jährige EC-Schlussmann war immer genau da positioniert, wo die Scheibe einzuschlagen drohte. Mit einem Schuss-Verhältnis von 17:5 erarbeiteten sich die Gäste zwar ihre Möglichkeiten, den einzigen Treffer im Mittelabschnitt aber erzielte Bad Nauheim.

Mitten in die Drangphase der Ravensburger passte Cason Hohmann direkt vor das gegnerische Tor und am langen Pfosten lauerte Andreas Pauli, der mühelos einschießen konnte. Das 4:0 durch Stefan Reiter nach toller Vorarbeit von Kelsey Tessier war bereits die Vorentscheidung, wenig später machte Torjäger James Arniel nach einem kapitalen Fehler in der Ravensburger Abwehr alles klar. Den Schlusspunkt setzte Andreas Pauli, wieder vorbereitet vom genialen Passgeber Cason Hohmann.

Viel Zeit zum Verschnaufen und über den Sieg zu jubeln bleibt den Spielern des EC Bad Nauheim nicht. Bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag steht für die Roten Teufel die nächste Aufgabe an. Dann sind sie um 16 Uhr zu Gast bei den Bayreuth Tigers mit dem früheren Bad Nauheimer Trainer Petri Kujala. Die Tigers haben am Dienstag mit ihrem 4:2-Erfolg bei den Eispiraten aus Crimmitschau wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben nach zuletzt gerade einmal drei Punkten aus sechs Spielen. Für die lange Niederlagenserie hat Petri Kujala eine einfache Erklärung. "Wir haben derzeit viele Verletzte und können teilweise noch nicht einmal drei Sturmreihen aufbieten", sagt der Finne.

Beim EC Bad Nauheim will man endlich den "Auswärtsfluch" los werden. "Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum wir in den Auswärtsspielen nicht so zurechtkommen wie auf eigenem Eis", bekennt EC-Headcoach Hannu Järvenpää freimütig nach den bisher vier Auswärtspleiten im Dezember. Ein Silberstreif am Horizont war allerdings die zuletzt knappe Niederlage in Bietigheim.