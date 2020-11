Trotz Corona: Petri Kujala begrüßt DEL2-Saisonstart

Der eine würde gerne seine aktuelle Erfolgsserie fortsetzen und der andere will wieder erfolgreich in den laufenden Wettbewerb zurückkehren. Das ist die Ausgangsposition für die beiden finnischen Trainer Hannu Järvenpää (EC Bad Nauheim) und Petri Jukala (Bayreuth Tigers) und deren Teams, wenn am Dienstagabend im Nachholspiel der Deutschen Eishockey-Liga 2 die Roten Teufel um 19.30 Uhr im Colonel-Knight-Stadion auf die Oberfranken treffen. Die Partie hätte am Freitag, 13. November, stattfinden sollen, als in Bayreuth der erste Corona-Fall im laufenden Spielbetrieb der DEL 2 auftauchte und dies die Austragung verhinderte. Inzwischen hat der EC Bad Nauheim durch zwei Auswärtssiege in der Overtime sein Punktekonto auf sieben Zähler ausdehnen können, die Bayreuther mussten dagegen aus der Quarantäne das Geschehen verfolgen. "Jetzt wollen wir zuhause drei Punkte einfahren", sagt man im Bad Nauheimer Lager, während man in Bayreuth bescheiden bleibt. "Wir stehen erst seit Sonntag wieder auf dem Eis", weiß Gäste-Coach Petri Kujala um die möglichen Anlaufschwierigkeiten. (kwb)