Uneitel, herzlich und geerdet in Bad Nauheimer Eishockey-Diensten

Dag Heydecker hat vier Töchter im Alter von 30, 28, 26 und 21 Jahren. Zusammen mit seiner Frau Sandy lebt er in Mainz-Gonsenheim, bisweilen aber auch bei seiner Tochter Julia in Ockstadt. Er ist stolzer Opa eines einjährigen Mädchens. Nach einer journalistischen Ausbildung wechselte er in den Sport, arbeitete für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey-Liga, für den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und für den Zweitligisten SV Sandhausen. Seit 1. September ist er nun als Geschäftsleiter zum Eishockey-Zweitligisten EC Bad Nauheim zurückgekehrt. (afi)