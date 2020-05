Jetzt teilen:

Bad Nauheim (wbe) Ein bisschen fühlt er sich derzeit wie ein "Wanderer zwischen den Welten". Die Rede ist von Eishockey-Trainer Christof Kreutzer, der zum Ende dieses Monats vertragsgemäß seine Zelte in Bad Nauheim abbricht, aber bei seinem neuen Arbeitgeber in Schwenningen durch die derzeit schwierige Situation noch nicht richtig Fuß fassen kann. Mit ihm unterhielten wir uns - mit dem notwendigen Abstand - im leeren Bad Nauheimer VIP-Raum über die Corona-Krise, seine Zeit in Bad Nauheim und die neue Aufgabe beim DEL-Club Schwenningen.

Was macht derzeit ein Eishockey-Trainer, der durch die Coronavirus-Krise in seinen Möglichkeiten eingeschränkt ist?

Eigentlich das gleiche wie alle Bundesbürger. Ich bleibe zuhause und vermeide möglichst Kontakte.

Klingt ja nicht gerade spannend.

Natürlich informiere ich mich über die aktuelle Eishockey-Szene in Deutschland und in den anderen europäischen Ligen, aber mehr als lose Gespräche kann man kaum führen. Verträge kann man aufgrund der derzeitigen Unsicherheit seriöserweise nicht abschließen. Ich gehe ohnehin davon aus, dass viele Vereine, die einen großen Umbruch innerhalb ihres Kaders haben, erst sehr spät reagieren werden und dann aufgrund des verbleibenden geringen Zeitfensters alles sehr eng getaktet sein wird.

Mit der Gefahr, die richtigen Spieler dann nicht mehr zu bekommen?

Das kann gut sein aber manche Vereine müssen durch die Corona-Krise vielleicht mit 22 statt geplanter 25 Spieler auskommen. Für viele Vereine ist es derzeit ohnehin eine sehr schwierige Situation. Die wichtigen Einnahmen aus den Playoffs fehlen, der Dauerkarten-Vorverkauf stockt und die Rolle der Sponsoren und Partner könnte sich ebenfalls ändern. Dagegen laufen viele Kosten wie die Berufsgenossenschaft weiter. In dieser Gemengelage wäre es geradezu fahrlässig, Geld für viele neue Spieler auszugeben.

Vor knapp zwei Jahren waren Sie hier an gleicher Stelle als neuer Trainer in Bad Nauheim vorgestellt worden. Haben sich die damaligen Erwartungen für Sie erfüllt?

Im Großen und Ganzen ja. In der ersten Saison wurden wir Sechster bei gerade einmal drei Punkten Rückstand auf den Rangzweiten Bietigheim. In der abgelaufenen Saison haben wir zuletzt einige Spiele knapp verloren, die wir zu Saisonbeginn noch gewonnen haben. Es war schade, dass wir die direkte Playoff-Qualifikation nicht geschafft haben, aber das Abschneiden der Mannschaft war letztlich im Rahmen der Erwartungen, die ich vor der Saison hatte.

Sie kamen aus der DEL und wechseln nach zwei Jahren wieder in die DEL. War Bad Nauheim also nur eine "notwendige Zwischenstation" auf Ihrem Karriereweg als Trainer?

Das kann man definitiv so nicht sagen. Zum einen werde ich immer wieder gern an diese Bad Nauheimer Zeit zurückdenken und zum anderen kann man natürlich auch aus so einem DEL2-Engagement für sich selbst einiges mitnehmen.

Was da wäre?

Ich habe einige Dinge, die in der DEL teilweise schon Standard sind, neu reingebracht und war gespannt, ob und wie sich das umsetzen lässt. In der DEL2 gibt es im Gegensatz zur DEL nur vier Kontingentspieler, die damit eine ganz andere Bedeutung für das Spiel haben. Auch das Arbeiten mit sehr vielen jungen Spielern war für mich eine neue Erfahrung, auch wenn meine Trainer-Karriere über den Nachwuchs begonnen hat.

Sie gehen als sportlicher Leiter nach Schwenningen. Wie ist Ihre sportliche Zielsetzung?

Schwenningen war in den letzten vier Jahren immer im hinteren Tabellenfeld, zweimal sogar Letzter nach der Hauptrunde. In der kommenden Saison kommt noch dazu, dass es einen Absteiger geben wird. Dabei habe ich ein klares Ziel: Es geht mir nicht darum, in Schwenningen den Abstieg zu vermeiden, sondern ich will mit der Mannschaft Platz zehn nach der Hauptrunde erreichen. Foto: Storch