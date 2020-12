Wieder kein Auswärtserfolg

Jetzt teilen:

Bietigheim/Bad Nauheim (red). Der EC Bad Nauheim kann in der Fremde einfach nicht mehr gewinnen. Nach drei, durchaus auch deutlichen, Auswärtsniederlagen in Folge bestätigte der Eishockey-Zweitligist aus der Wetterau diesen Trend und verlor am Freitagabend bei den Bietigheim Steelers mit 0:1. Das Tor des Tages gelang Norman Hauner rund fünf Minuten vor dem Schlusspfiff. Kleiner Trost: Nach zuletzt acht, fünf und sieben Gegentreffern auf gegnerischem Eis machte der EC hinten besser dicht und kassierte diesmal nur ein Tor.