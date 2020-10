Zwei Tests ohne Zuschauer

Hannu Järvenpää (Trainer EC Bad Nauheim) hat mit seinemEC Bad Nauheim heute die Kassel Huskies im Colonel-Knight-Stadion zu Gast. Foto: Chuc

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD NAUHEIM - Zwei Testspiele auf eigenem Eis, aber ohne Zuschauer. So stellt sich die Situation für den Eishockey-Zweitligisten EC Bad Nauheim vor dem Wochenende dar. Bereits am heutigen Freitag um 19.30 Uhr erwarten die Badestädter zur Vorbereitung auf die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 die Kassel Huskies. Am Sonntag um 18.30 Uhr gastiert Bad Nauheims Kooperationspartner Herne im Colonel-Knight-Stadion. Die Partie, die eigentlich schon am 18. Oktober hätte stattfinden sollen aber durch einen Corona-Fall beim Oberligisten abgesagt wurde, wird jetzt nachgeholt. Im Wetteraukreis hat die Inzidenzzahl den Wert 35 überschritten. Verschärfte Corona-Regeln sehen vor, dass der Wettkampfbetrieb des Spitzen- und Profisports nur ohne Besucher stattfinden darf. Wer dennoch die Spiele des EC verfolgen will, muss auf den Streaming-Dienst SpradeTV ausweichen.