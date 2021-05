Zweifacher deutscher Meister stürmt für Rote Teufel

In der Hauptrunde der aktuellen Saison spielte Tobias Wörle (Mitte) noch im Dress des ESV Kaufbeuren) gegen -die Bad Nauheimenr Frederik Cabana und David Aslin. Künftig trägt er aber das rote Trikot des EC. Foto: Chuc

BAD NAUHEIM - Der EC Bad Nauheim hat den zweiten neuen Spieler für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 unter Vertrag genommen. Nach dem Regensburger Fabian Herrmann haben die EC-Verantwortlichen im Rahmen eines Fan-Talks die Verpflichtung von Tobias Wörle bekannt gegeben, der zuletzt für den Liga-Konkurrenten ESV Kaufbeuren aktiv war.

Der 36-jährige Stürmer kann bereits auf eine lange und sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Allein 670 Pflichtspiele bestritt er in der DEL und wurde mit München zweimal deutscher Meister. Weitere Stationen waren Frankfurt, Kassel, Iserlohn. Straubing und Schwenningen. In der DEL 2 spielte Tobias Wörle für Crimmitschau und Kaufbeuren, wo er in der abgelaufenen Saison 16 Tore und 28 Assists für sich verbuchte.

"Wir sind froh, dass sich Tobias für uns entschieden ist. Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der sehr torgefährlich ist", beschreibt EC-Headcoach den Neuzugang, der in der "Eishockeystadt" Füssen geboren wurde. Auch der Allgäuer freut sich auf sein Engagement in Bad Nauheim. Vorab zog er schon Erkundigungen bei EC-Spieler Marc El-Sayed ein, den er noch aus gemeinsamer Schwenninger Zeit kennt. "Die vielen positiven Dinge, die mir Marc erzählt hat und auch das Gespräch mit Harry Lange haben mich darin bestärkt, den Wechsel nach Bad Nauheim zu vollziehen", sagt der 36-Jährige, der mit Frau und Sohn im August nach Bad Nauheim kommt.