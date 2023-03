Saison ist für Lauterbacher Luchse vorbei

Die Luchse, die wieder nur einen kleinen Kader von zwölf Feldspielern und zwei Torhütern aufbringen konnten, erwischten den besseren Start in die Partie. Wie schon in den vergangenen Spielen agierten die Vogelsberger sehr defensiv und versuchten, durch Konter Tore zu erzielen. Dies gelang als erstes Pierre Wex, der in der zwölften Spielminute in Überzahl vor dem gegnerischen Tor einen Nachschuss verwerten konnte. Die Führung hielt allerdings nur kurz, denn der Neuwieder Appelhans konnte drei Minuten später ausgleichen. Mit einem bis dahin gerechten 1:1 ging es in die erste Pause.