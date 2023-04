Sechs Eisbären-Profis im ersten WM-Aufgebot

Die ersten beiden Test-Länderspiele der Vorbereitung stehen am 13. April in Kassel und zwei Tage später in Frankfurt/Main gegen Tschechien an. Die Weltmeisterschaft in Tampere und Riga beginnt am 12. Mai. Unklar ist noch, wie viele in Nordamerika beschäftigte Profis das Team bei der WM verstärken werden. Die Hauptrunde der NHL-Saison endet Mitte April.