Souveräner deutscher Viertelfinaleinzug bei Eishockey-WM

Zur ungewohnten Uhrzeit am Dienstagmittag war das deutsche Team vor 8598 Zuschauern hellwach. „Der eine oder andere freut sich, dass es so früh losgeht. Dann muss man nicht so lange über das Spiel nachdenken“, hatte Kreis vor der Partie bei MagentaSport gesagt und einen selbstbewussten Auftritt und ein schnelles, offensives Spiel gefordert. „Wir haben es in der eigenen Hand, und wir wollen es auch so belassen“, sagte Kreis zur Ausgangslage.