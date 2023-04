Spannende Halbfinals: München vermeidet nächsten Rückschlag

Die Adler sind am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) wieder in Ingolstadt zu Gast. Im vierten Aufeinandertreffen vor 13.600 Zuschauern in Mannheim erzielte Ingolstadts Verteidiger Leon Hüttl im Nachsetzen das einzige Tor des Abends. Es blieb damit dabei, dass in diesem Halbfinalduell alle Partien bisher jeweils an die Auswärtsmannschaft gingen. „Ohne Tor ist es schwer, zu gewinnen. Generell haben wir zu wenig offensiv kreiert“, kritisierte Mannheims Assistenztrainer Marcel Goc: „Wir wissen, wir müssen eine Schippe drauflegen.“