„Sterbenden Schwäne von Riga“: Schweizer Frust nach WM-Aus

Die Schweiz war mit acht NHL-Stars souverän durch die WM-Vorrunde marschiert und als Erster und Geheimfavorit auf den Titelgewinn in das Prestigeduell gegen Deutschland gegangen. Am Ende gewann aber wie schon in den WM-Viertelfinals 2010 und 2021 sowie im K.o.-Entscheidungsspiel bei Olympia 2018 der Erzrivale. „Auch wir sind enttäuscht und im Moment auf der Suche nach Antworten“, twitterte der Schweizer Verband am Freitag.