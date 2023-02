Stützle: Noch kein Kontakt zum neuen Eishockey-Bundestrainer

Die WM in Helsinki und Tampere hatte Stützle im vergangenen Jahr wegen einer Verletzung am Knie nicht zu Ende spielen können. „Wenn ich die Chance habe - und 100 Prozent fit bin - zu einer WM zu gehen, werde ich das immer machen. Aber wenn man was hat, was vielleicht die ganze Saison über Probleme macht - und ich habe schon ein paar Spiele verpasst diese Saison - dann macht es einfach keinen Sinn für mich, dieses Risiko nochmal einzugehen“, erklärte Stützle.