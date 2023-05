Trainer Söderholm legt in München los: „Gut in Europa“

München (dpa) - . Als neuer Trainer von Meister EHC Red Bull München peilt Toni Söderholm nicht nur die erfolgreiche Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga an. „Man will Spiele gewinnen, egal ob in der DEL oder in der Champions League. Wir wollen uns in Europa präsentieren. Wenn man in Deutschland gut ist, kann man auch in Europa gut sein. Wir wollen ein Top-Verein sein“, sagte der 45 Jahre alte Finne der Deutschen Presse-Agentur.