Trotz voller Stadien: DEL-Clubs bleiben zurückhaltend

Dabei war in der vergangenen Spielzeit zumindest am Anfang noch eine gewisse Zurückhaltung der Zuschauer zu spüren. Auch die anstehende neu Saison planen viele Clubs noch zurückhaltend, wie eine dpa-Umfrage zeigt. „Unser Etat ist noch nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Die Zuschauer sind in der letzten Saison noch nicht ganz wieder so gekommen, wie vorher. Das kann man auch jetzt noch nicht wieder so ansetzen wie vorher“, sagte etwa Sportdirektor Niki Mondt von der Düsseldorfer EG der dpa.