Vier Veränderungen beim Vizeweltmeister vor Deutschland Cup

Der Vizeweltmeister startet am Donnerstag in Landshut mit dem Spiel gegen Dänemark (19.45 Uhr/Magentasport) in das Traditionsturnier. Die weiteren Partien für den Titelverteidiger finden am Samstag (18.00 Uhr) gegen Österreich und einen Tag später (14.45 Uhr) gegen die Slowakei statt.