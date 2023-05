Vor WM-Start: Weitere DEB-Absagen und Kader-Umbruch

Rieder hatte in der vergangenen Woche mit Växjo in Schweden gegen Kühnhackls Skelleftea die Meisterschaft gewonnen. Das Duo ist aber körperlich zu angeschlagen für die WM in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai). Hager erlitt in den DEL-Playoffs unter anderem einen Muskel-Bündelriss im Oberschenkel. Damit summieren sich die WM-Absagen bereits auf rund ein Dutzend angefragter Spieler.