Was spricht für einen WM-Sieg Deutschlands, was für Kanada?

Tampere (dpa) - . Erstmals seit 93 Jahren hat es wieder eine deutsche Nationalmannschaft in das Endspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft geschafft. Mit dem überraschenden 4:3 nach Verlängerung am Samstag im Halbfinale gegen die USA sicherte sich das Team von Bundestrainer Harold Kreis am Samstag im finnischen Tampere immerhin schon die erste WM-Medaille seit 1953. Jetzt soll im Finale am Sonntag (19.20 Uhr/Sport1 und Magenta Sport) sogar der WM-Titel her. „Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, Kanada wegzuhauen. Die fegen wir weg“, sagte Abwehrspieler Jonas Müller von den Eisbären Berlin bei Magenta Sport.